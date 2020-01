Fitbit permet de surveiller l’oxygène dans le sang

Fitbit: une fonction importante qui pourrait être vraiment importante

Fitbit a officiellement confirmé le lancement de cette fonctionnalité. Les appareils utilisent une combinaison de capteurs rouges et infrarouge pour déterminer la variation de l’oxygène, bien que la société ait averti qu’il ne s’agissait pas d’un chiffre relatif mais d’un chiffre qui pourrait être plus précis que ce à quoi nous pouvons nous attendre. Vous ne devriez pas voir de grands changements dans votre sommeil si vous êtes en bonne santé et sans aucun problème particulier, a déclaré la société.

Cette nouvelle arrive au bon moment pour Fitbit. Bien que les capteurs Spo2 ne soient pas nouveaux dans les appareils portables, l’adoption se répand.

Withings ScanWatch (lauréat d’un prix au CES) considère la surveillance de l’oxygène dans le sang comme un caractéristique centrale du produit et non une caractéristique latérale. L’acquisition de Fitbit par Google pourrait changer la façon dont vous voyez la technologie après cela. C’est bien d’avoir une telle chose maintenant si vous êtes intéressé à collecter plus d’informations sur votre santé.