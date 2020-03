Fixez des délais d’application et bloquez les applications Android

Si vous souhaitez bloquer les applications Android, ainsi que d’autres choses, vous pouvez le faire. Passez-vous trop de temps avec votre mobile Android? Vous pouvez utiliser une application de bien-être numérique pour suivre l’utilisation de vos applications et en définir les limites.

Désirez-vous maintenant une tranquillité d’esprit? Ensuite, bloquez des applications spécifiques pendant un certain temps avec le mode Focus. Si vous souhaitez télécharger de plus en plus d’applications, vous pouvez lire cet article sur la mise à jour des services Google Play.

Comment pouvez-vous définir un minuteur d’application sur Android 9 et supérieur?

Le bien-être numérique est la fonction de gestion du temps d’écran créée par Google. Il est disponible sur les appareils Google Pixel, les téléphones Android One qui exécutent Android 9 Pie et les versions supérieures. En plus d’un nombre limité d’autres appareils.

Après avoir téléchargé l’application Digital Wellbeing sur votre smartphone, elle apparaît comme élément de configuration.

De cette façon, l’application Digital Wellbeing contrôle le temps que vous passez sur votre smartphone. De plus, il vous indique combien de fois vous avez enregistré votre appareil, combien de temps vous avez passé dans une application spécifique et combien de notifications vous avez reçues en une journée.

Vous pouvez également utiliser ces informations pour prendre des décisions sur le temps que vous passez avec votre smartphone. Cette application vous donne également des outils comme App Timer, vous pouvez donc arrêter l’utilisation intensive que vous avez avec votre appareil.

Avec l’outil App Timer, vous pouvez limiter le temps que vous pouvez passer dans une application. Pour vous donner un exemple, vous pouvez configurer cette application pour ne regarder des vidéos YouTube que 30 minutes par jour.

Applications Android BLouch: vous pouvez accéder à l’application Paramètres de différentes manières

Pour ce faire, vous devez faire glisser la tonalité de notification vers le bas, puis appuyer sur l’icône des paramètres pour ouvrir la section Paramètres. Vous pouvez également l’ouvrir à partir du tiroir de l’application. Appuyez ensuite sur l’option «Bien-être numérique et contrôle parental».

Dans le panneau que vous venez d’entrer, vous devez faire défiler jusqu’à l’application YouTube, puis appuyer sur l’icône de sablier à côté. Dans la fenêtre contextuelle qui vient d’apparaître, vous pouvez définir la limite de temps. Après cela, vous pouvez appuyer sur le bouton “Accepter”.

Lorsque la durée d’utilisation que vous avez définie est terminée, l’application s’arrête. L’icône sur l’écran d’accueil sera grisée (pas de couleur vive) et vous ne recevrez aucune notification de cette application. Le lendemain, la minuterie redémarre et l’application est déverrouillée à nouveau.

De même, vous pouvez toujours revenir à l’application Digital Wellbeing et étendre ou désactiver la minuterie quand vous le souhaitez.

Bloquer les applications Android: comment utiliser le mode focus dans Android 10

Le système d’exploitation Android 10 est livré avec un mode de mise au point intégré. À mesure que les fonctions de blocage des applications progressent, elles restent très basiques. C’est pourquoi tout ce que vous pouvez faire est de sélectionner un groupe d’applications qui vous distraient pour faire une pause lorsque vous activez le mode de mise au point.

Ce mode agit comme un commutateur manuel pour bloquer simultanément plusieurs applications. À ce stade, vous ne pouvez rien programmer pour que les applications se mettent automatiquement en pause à une certaine heure de la journée. Cependant, cela est possible avec certaines applications tierces que nous vous dirons en quoi elles consistent.

Si vous avez seulement besoin d’un changement rapide pour bloquer les applications sur Android, le mode de mise au point vous sera très utile. La première chose à faire est d’ouvrir l’application Paramètres puis de cliquer sur «Bien-être numérique et contrôle parental».

Appuyez maintenant sur l’option “Afficher vos données”. Lorsque vous y êtes, appuyez sur l’option “Mode de mise au point”. Sélectionnez maintenant les applications que vous souhaitez suspendre lorsque vous activez le mode de mise au point. Appuyez sur l’option “Activer maintenant” pour activer le mode de mise au point et appuyez sur le même bouton pour le désactiver.

De même, vous pouvez ajouter une icône “Mode Focus” au panneau de notification, si vous ne souhaitez pas accéder à l’application Paramètres à chaque fois que vous souhaitez apporter des modifications. Pour ce faire, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur le bouton Modifier, il ressemble à un crayon.

Maintenant, faites glisser l’icône “Mode Focus” vers la section des icônes actives. De même, vous pouvez cliquer sur l’icône “Mode Focus” pour activer ou désactiver cette fonction.

Ici, vous avez des alternatives pour d’autres appareils Android

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les fonctions de l’outil Digital Wellness ne sont disponibles que sur quelques appareils Google Pixel, Android One et d’autres smartphones. Même dans ces derniers, le mode de mise au point dans Android 10 est assez limité.

Que se passe-t-il si vous souhaitez utiliser ces fonctions sur d’autres appareils Android? Ou vous pouvez également vous demander: que se passe-t-il si vous souhaitez programmer le mode de mise au point pour bloquer automatiquement les applications à certaines périodes? Vous pouvez faire les deux avec des applications tierces et nous les présentons ci-dessous.

1.- Restez concentré

Restez concentré est une application de gestion du temps d’écran qui vous montre comment vous utilisez votre appareil mobile. Il vous aide également à limiter son utilisation de plusieurs façons. Vous pouvez définir une limite d’utilisation quotidienne ou également des horaires. De plus, bloquez les applications pour des intervalles de temps spécifiques ou selon le nombre de fois que vous entrez.

Après avoir ouvert l’application, il vous demandera d’accorder des autorisations d’accès. Il vous suffit de cliquer sur “Cliquer pour accorder” si vous souhaitez les accorder. Lorsque vous êtes dans cette section, appuyez sur l’option “Rester concentré”.

Ensuite, vous devez activer l’option “Autoriser l’accès à utiliser”. Avec ces étapes, vous vous retrouverez dans l’application. Il ne vous reste plus qu’à rechercher l’application qui vous distrait et à appuyer sur l’icône de verrouillage à côté d’elle.

Vous verrez maintenant toutes les options disponibles. Il vous suffit d’appuyer sur l’option “Limite d’utilisation quotidienne”. Sur cet écran, choisissez les jours de la semaine auxquels vous souhaitez appliquer la limite, définissez la limite de temps, puis appuyez sur l’option “Enregistrer”.

Vous devez également revenir à l’écran de la liste des applications. Lorsque vous y êtes, sélectionnez une application et dans l’écran de configuration, cliquez sur la section “Intervalles de temps spécifiques”.

Dans cette section, vous pouvez bloquer une application pendant un certain temps. Il vous suffit de sélectionner les jours de la semaine auxquels vous souhaitez appliquer la limite, puis d’appuyer sur le symbole “plus” (+) à côté de l’option “En intervalles”.

Bloquer les applications sur Android: vous devez choisir les intervalles de temps

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez les heures “De” et “Jusqu’à”. Appuyez ensuite sur le bouton «Accepter». De même, appuyez sur l’option “Enregistrer”. Si vous essayez d’ouvrir l’application gérée en dehors des heures spécifiées, l’application Stay Focused affiche un écran de démarrage indiquant que vous ne pouvez pas y accéder.

Vous pouvez également utiliser la fonction “Intervalles de temps spécifiques” pour créer plusieurs planifications pour la même application. A titre d’exemple, nous vous disons que vous pouvez avoir un horaire du lundi au vendredi et un autre pour le week-end. Appuyez simplement sur l’option “Ajouter un programme” sur l’écran des paramètres pour pouvoir ajouter un autre programme.

De même, Stay Focused est une application gratuite avec de la publicité. Vous verrez donc des bannières publicitaires et plein écran à certaines occasions. Si vous mettez à jour cette application vers la version Pro, désactivez les publicités et déverrouillez toutes les fonctionnalités.

2.- ActionDash

ActionDash est principalement une sorte de panneau de contrôle, dans lequel vous pouvez voir le temps d’écran de votre appareil mobile. C’est un bon remplacement pour l’application Google Digital Wellness. Si vous déverrouillez la version Pro pour 7,99 $, vous pouvez accéder aux limites de l’application et aux fonctions de verrouillage.

L’application ActionDash s’intègre à ActionLauncher et offre une meilleure expérience utilisateur lorsqu’il s’agit de visualiser et de gérer l’utilisation de votre appareil. Cette application possède une interface plus propre, similaire à la fonction Digital Wellness de Google.

Après avoir installé l’application ActionDash et accordé l’autorisation d’accès pour utiliser l’application. Vous finirez sur l’écran d’accueil. Il vous suffit de cliquer sur “En savoir plus” pour débloquer toutes les fonctions qui vous sont proposées.

De cette façon, si vous disposez de la version Pro d’ActionDash, sélectionnez une application dans la liste d’utilisation des appareils, puis cliquez sur l’option «Limites d’utilisation des applications». Il vous suffit de définir la limite de l’application, puis d’appuyer sur le bouton “Accepter”.

Maintenant, vous devez revenir au panneau ActionDash et cliquer sur “Mode Focus”. Lorsque vous y êtes, sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter au mode focus, puis cliquez sur “Activer maintenant” pour pouvoir l’activer. Vous pouvez également programmer le mode de mise au point.

Appuyez sur le menu pour pouvoir ajuster les horaires

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton Menu, qui correspond aux trois points verticaux de l’écran du mode de mise au point. Maintenant, sélectionnez l’option “Planification du mode Focus”. Ici, vous verrez de nombreux préréglages prêts à l’emploi. Vous pouvez appuyer sur n’importe quel bouton pour activer un programme prédéfini pour le mode de mise au point.

Si aucun des préréglages n’offre ce que vous voulez, appuyez simplement sur l’option “Ajouter un programme” pour en créer un nouveau. Choisissez les jours et heures de début et de fin. Appuyez ensuite sur l’option «Retour» pour revenir à l’écran «Calendrier».

Vous pouvez maintenant activer plusieurs planifications pour le mode focus. Vous pouvez également désactiver toute programmation, mais vous devez attendre environ 20 secondes pour désactiver celle que vous venez de définir.

De cette façon, ActionDash bloquera l’application que vous avez sélectionnée automatiquement à l’heure configurée. Et tant que la limite de temporisation d’application est dépassée. Nous pouvons également vous aider si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités similaires sur votre iPhone ou iPad.