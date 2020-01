Flèche: Comment la finale de la série met en place le spin-off des Canaries

La Flèche a conclu le voyage d’Oliver Queen (Stephen Amell) dans la finale de la série tout en faisant quelques dernières configurations pour le spin-off Flèche verte et les Canaries. Le dixième et dernier épisode de la huitième saison d’Arrow a été une heure chargée d’émotion pour le grand casting. Après s’être sacrifié dans Crisis on Infinite Earths pour, littéralement, créer un nouvel univers, le dernier acte héroïque d’Oliver a été reconnu tout au long de la finale. Après le redémarrage d’Arrowverse, qui a ressuscité plusieurs personnages décédés, Oliver est toujours mort. Alors que ses aventures ont pris fin, l’héritage d’Arrow a potentiellement une vie en dehors de la série Emerald Archer.

Après avoir passé le manteau à sa fille Mia (Kat McNamara), l’Arrowverse a une nouvelle flèche verte, mais dans le futur de Star City. L’avant-dernier épisode, intitulé “Flèche verte et les Canaries”, a offert aux téléspectateurs un avant-goût de la prochaine Flèche verte opérant en 2040. Unissant leurs forces aux deux Canaries noires, Laurel Lance (Katie Cassidy) et Dinah Drake (Juliana Harkavy), Mia commence une nouvelle croisade tout en honorant l’héritage de son père. À travers les effets du redémarrage de Crisis, l’épisode a offert beaucoup de mystères et de configurations qui seraient approfondies dans le spin-off.

Alors que l’épisode s’est terminé sur un cliffhanger lorsque William (Ben Lewis) a été kidnappé, Mia est emmenée en 2020 par Sara Lance (Caity Lotz) de Legends of Tomorrow pour assister aux funérailles de son père. Bien que la finale de la série d’Arrow n’ait pas trop révélé ce qui se passait sur Green Arrow et les Canaries, elle a tout de même ouvert la voie à quelques entrées finales. Avec Mia en visite en 2020, elle ne dit jamais à Canary comment ils s’impliquent avec elle pour reprendre le manteau. Mia révèle cependant que William est actuellement porté disparu dans sa chronologie. Ceci est directement suivi par William dans le présent enlèvement.

Mia finit par revenir à 2040 à la fin de la finale, la replaçant dans l’intrigue principale du spin-off. Étant donné la nature de Crisis on Infinite Earths, il y avait une certaine incertitude autour de la version actuelle de Laurel. Le pilote de porte dérobée n’a pas précisé si le redémarrage avait en quelque sorte fusionné les versions Earth-1 et 2 de Laurel dans le monde post-crise. Alors qu’Oliver a ramené bon nombre de ses proches à la vie, Earth-1 Laurel n’a finalement pas été ramené. Ceci, une fois pour toutes, confirme que le sosie de Earth-2 est le seul que les téléspectateurs de Laurel suivront dans Green Arrow et les Canaries et Arrowverse.

Laurel n’est plus vue après les funérailles, car les téléspectateurs ne voient aucun indice sur la façon dont elle en est arrivée à découvrir l’avenir de Star City en 2040. Dans le pilote de porte dérobée, Dinah révèle qu’après les funérailles d’Oliver , elle, tout en étant inconsciente, s’est réveillée bloquée en 2040. Non seulement Dinah avait été en quelque sorte prise 20 ans dans le futur, mais son histoire en tant que capitaine des Canaries noires et SCPD avait été effacée. Lors de sa dernière scène dans “Fadeout”, Dinah enfourche sa moto et quitte Star City avec le projet de commencer une nouvelle vie à Metropolis.

Bien que cela ne soit pas montré, c’est presque certainement au cours de ce départ que Dinah est mystérieusement emmenée en 2040. Quoi qu’il se soit passé entre le moment où Dinah a quitté Star City et le moment où elle se réveillera à l’avenir, il s’agit très probablement d’un scénario en cours d’enregistrement pour Green Arrow. et les Canaries. Le voyage dans le temps étant un facteur clé pour la série potentielle, Mia n’a pas pu en dire trop sur ce qui attendait Laurel et Dinah. Le sort de Flèches retombée finale repose maintenant entre les mains de The CW Flèche verte et les Canaries ont encore reçu une commande officielle de série.

