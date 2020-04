The Arrow : les dernières images de Stephen Amell sans la série

The Arrow La star Stephen Amell a publié une vidéo dans les coulisses montrant ses derniers moments en tant qu’Oliver Queen. Arrow a conclu en janvier, mettant fin au spectacle de huit saisons. Amell a officiellement dit au revoir aux fans d’Arrow sur Twitter, remerciant pour “l’honneur” de jouer le personnage.

On peut en dire beaucoup sur le succès d’Arrow. Cela a créé un monde où les héros pouvaient apparaître. Il a présenté de nombreux personnages au cours des huit saisons, dont beaucoup deviendraient les favoris des fans. La saison 2 a été saluée par les critiques, en particulier pour la représentation de Manu Bennett en tant que Slade Wilson. L’émission n’a pas toujours été bien accueillie, mais elle est néanmoins restée l’une des émissions de bandes dessinées les plus populaires à la télévision. Une majorité de son succès peut être attribuée à la représentation d’Amell d’Oliver Queen. Après s’être échoué sur une île, Oliver Queen est devenu un homme en mission pour sauver sa ville. Il a commencé comme un justicier meurtrier, mais deviendrait un héros inspirant. Le personnage a donné sa vie non pas une, mais deux fois pendant Crisis on Infinite Earths. La finale de la série Arrow comprenait Felicity et Oliver réunis. Maintenant, les fans peuvent avoir un aperçu des coulisses de cette scène finale.

Sur Instagram d’Amell, l’acteur a publié une vidéo dans les coulisses de la finale de la série d’Arrow. Dans ce document, l’équipe, avec Emily Bett Rickards, applaudit Amell pendant la scène finale du spectacle. Découvrez-le ci-dessous.

Il semble que Rickards soit devenu émotif avant d’être consolé par ce qui semble être l’actrice de Mia Smoak Katherine McNamara. La vidéo dégage certainement de l’émotion. La salve d’applaudissements pourrait célébrer la fin d’une époque après huit saisons et 170 épisodes. Oliver Queen avait un arc de personnage de longue date qui s’est sans doute terminé de manière satisfaisante. Pour quiconque se demande si Amell reviendra sous une forme ou une autre en tant que personnage, l’acteur a confirmé qu’il avait fermé la porte après la finale de la série.

Bien qu’Arrow ait conclu, cela ne signifie pas que les personnages de son monde n’apparaîtront plus jamais. Les fans espèrent que Green Arrow et les Canaries sont récupérés. Si c’est le cas, l’émission suivra la fille d’Oliver aux côtés de Dinah et Laurel. Pendant ce temps, l’Arrowverse va fort. Les émissions reviennent ce mois-ci, bien que Supergirl ait été retardée d’une semaine supplémentaire. Tout comme la façon dont Iron Man a lancé un univers qui est toujours aussi fort, The Arrow lancé un Arrowverse qui semble continuer pendant longtemps.