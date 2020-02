FlexBook, la tablette-ordinateur portable pliable conçue par Compal

la Le marché pliable poursuit son expansion, sanctionnant ce qui sera l’une des tendances les plus croissantes des prochaines années. Si Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo et Microsoft ont déjà présenté et présenté leurs propositions de pliage sur le marché, c’est maintenant au tour de Compal, l’un des principaux fabricants d’ordinateurs portables et d’appareils mobiles, a développé un prototype d’une tablette pliante hybride auquel un clavier physique peut être ajouté: le FlexBook.

Voici FlexBook, la tablette hybride développée par Compal

la FlexBook a ungrand écran OLED de 13 pouces dans une orientation horizontale, qui peut être pliée comme un cahier. De cette façon, l’affichage est divisé en deux écrans de la même taille, et celui du bas peut être utilisé comme s’il s’agissait d’un vrai clavier PC, mais touchez.

Dans certains cas, cependant, en particulier lorsque vous devez écrire beaucoup pour des raisons de travail ou d’études, il peut être préférable d’utiliser un clavier physique que il peut être facilement fixé à l’appareil.

En plus de cela, ce type de tablette hybride a deux intervenants en bas, deux portes USB Type-C, les boutons de réglage du volume sur le côté, un charnière sans jeu et c’est recouvert de cuir, ce qui rend le FlexBook beaucoup plus élégant, mais facilite également sa prise en main et sa manipulation.

Compal, cependant, n’a pas divulgué de fonctionnalités matérielles supplémentaires de son FlexBook, telles que le SoC pris en charge, la quantité de RAM et de mémoire interne disponibles, etc. Ce choix est probablement justifié par le fait qu’après tout, il s’agit prototype que très probablement sera vendu à une entreprise intéressé à introduire un tel produit sur le marché, car Compal a toujours fabriqué des produits pour le compte d’autres fournisseurs.