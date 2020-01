Flexibits dévoile les nouvelles fonctionnalités à venir pour Fantastical 2

Flexibits a fait allusion à de nouvelles fonctionnalités pour son application Fantastical 2 sur Twitter!

Le tweet, publié aujourd’hui, le 24 janvier, a déclaré:

Le nouveau Fantastical arrive! Nous sommes ravis de vous dévoiler l’une des nouvelles fonctionnalités:

– Flexibits (@flexibits) 24 janvier 2020

La fonctionnalité sur la page d’accroche s’appelle «Travailler ensemble»:

Travailler avec les autres n’a jamais été aussi facile.

Fantastical simplifie la planification d’événements et la coordination des invités, vous permettant de planifier des événements complexes rapidement et facilement.

Disponibilité et propositions d’événements

Vérifiez la disponibilité des contacts et proposez plusieurs horaires d’événements.

Lorsque vous planifiez un événement avec des invités, Fantastical vous permet de voir la disponibilité de vos invités et trouve automatiquement une heure qui convient à tout le monde. Encore mieux, vous pouvez envoyer plusieurs propositions d’événements à vos invités et Fantastical transformera automatiquement leurs réponses en événement. Plus d’e-mails ni d’appels aller-retour!

Maintenant, il y a encore plus de fonctionnalités à révéler, la prochaine étant prévue dans quelques jours. Cependant, quelques haricots enthousiastes sur Twitter ont jeté un coup d’œil au code HTML de la page Web, et il semble que certaines autres fonctionnalités répertoriées incluent des tâches, des calendriers intéressants, la météo et des fuseaux horaires. Tout cela n’est pas confirmé bien sûr, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le savoir!

Fantastical 2 est l’une de nos applications de calendrier préférées. C’est un cheval de bataille absolu qui se connecte à iCloud, Exchange, Google, Yahoo et plus, vous donnant un grand grand calendrier unifié.

