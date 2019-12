Flickr «ne peut pas continuer à fonctionner à perte», déclare le PDG de SmugMug dans une lettre ouverte

SmugMug a acquis Flickr il y a deux ans et depuis, Flickr a connu une série de changements tumultueux. À présent, Le bord rapporte que SmugMug supplie les utilisateurs de Flickr de passer à l'abonnement «Pro» pour aider à «garder le rêve Flickr vivant».

Dans une lettre envoyée aux utilisateurs de Flickr, le PDG de Smug, Don MacAskill, a reconnu certaines des difficultés auxquelles Flickr a dû faire face, l'appelant «l'entreprise la plus aimée au monde, perdant de l'argent». Pour aider à lutter contre cela, MacAskill dit que les utilisateurs peuvent passer à Flickr Abonnement Pro.

La lettre s'ouvre sur un peu d'auto-dépréciation, dans laquelle MacAskill appelle Flickr «l'entreprise la plus aimée et la plus perdante au monde». Mais son appel à l'aide est sérieux et MacAskill dit qu'il ne pêche pas pour les dons. Il ajoute que chaque abonnement Flickr Pro «va directement à maintenir Flickr en vie et à créer de nouvelles expériences formidables pour des photographes comme vous».