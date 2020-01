Flight Live associe utilisateurs et entraîneurs pour des entraînements personnels en ligne et à la demande – .

L’équipe Flight Live, de gauche à droite: John Lindala, directeur du fitness; Développeur Nathan Han, Jr.; Ron Yang, co-fondateur technique; et My Le Goel, fondateur et PDG. Kit Guerra, marketing numérique, n’est pas représenté. (Photo de vol en direct)

Quand il s’agit d’exercer, la motivation peut être l’obstacle le plus difficile pour de nombreuses personnes. Du moins, c’était vrai pour My Le Goel.

PDG de Flight Live et co-fondateur My Le Goel. (Photo de vol en direct)

“Je suis, selon mes propres comptes, une personne paresseuse en ce qui concerne l’exercice et je n’aime pas vraiment le faire”, a déclaré Goel. Mais elle voyait sa santé décliner et voulait se mettre en forme malgré son emploi du temps déjà chargé.

En 2018, elle a cofondé Flight Live, une startup basée à Seattle qui met en relation des clients avec des entraîneurs certifiés pour des séances d’entraînement individuelles ou en petit groupe menées sur des appareils mobiles et d’autres appareils numériques.

Goel voulait créer une plate-forme d’entraînement qui peut être utilisée pratiquement à tout moment, n’importe où, sans équipement supplémentaire, mais avec l’élément de responsabilité qui vient du partenariat avec un entraîneur en direct, moins les coûts des séances en personne.

Les entraîneurs de Flight Live peuvent enseigner aux gens le yoga, le Pilates au sol, l’entraînement par intervalles à haute intensité Tabata, les entraînements cardio et d’autres types d’exercices. Les utilisateurs peuvent rester avec le même entraîneur pour plusieurs sessions ou en essayer de nouveaux.

L’un des plus grands défis, a déclaré Goel, n’a pas été la technologie ou la recherche de formateurs intéressés. Cela a poussé les utilisateurs à éviter les sentiments d’intimidation.

«Nous avions des utilisateurs qui s’inscrivaient, mais ils se sentaient vraiment découragés par ce à quoi s’attendre de la plate-forme», a-t-elle déclaré. Son message est: “ne soyez pas nerveux. Vous n’avez pas besoin de vous être entraîné pour un marathon avant de vous entraîner personnellement. “

Pour aider à mettre les gens à l’aise, Flight Live a créé une courte vidéo pour montrer à quoi ressemble un entraînement. La plate-forme est basée sur un abonnement et les séances durent 30 minutes et coûtent 30 $ par séance d’entraînement individuelle, avec des prix inférieurs si des amis s’entraînent avec vous. La plate-forme suit vos séances d’entraînement et avec qui vous vous êtes entraîné.

“Pour moi, des vidéos préenregistrées ou recevoir des SMS inspirants ne remplaçaient pas un vrai coaching. De plus, une formation pour améliorer votre forme rend vos entraînements plus efficaces et efficients », a déclaré Goel.

Il existe d’autres applications et plates-formes d’entraînement qui correspondent aux personnes avec des entraîneurs, y compris Future, Openfit et le programme de cyclisme Peloton. Fellow, une startup de Seattle, Trainiac, fournit un service similaire. Le mois dernier, la société a annoncé qu’elle avait levé 2,2 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table auprès d’investisseurs providentiels.

Application Flight Live. (Image de vol en direct)

Flight Live, qui compte cinq employés, a lancé son application bêta en septembre et publie ce mois-ci une version bêta mise à jour. Le cofondateur technique de Goel est Ron Yang. Avant de devenir entrepreneur, Goel a récemment occupé des postes de direction à la Fondation Bill et Melinda Gates; Partenariats mondiaux, un investissement à but non lucratif axé sur la pauvreté; et cabinet de relations publiques Weber Shandwick.

La startup cherche à ajouter des options de textos pour la communication entre les clients et les formateurs. L’équipe envisage également d’ajouter des services de nutrition et de diététicienne.

Nous avons rattrapé Goel pour ce Startup Spotlight, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Nous rendons l’entraînement de fitness personnel en temps réel plus facile et plus pratique. Notre entreprise axée sur les appareils mobiles met en relation ses clients avec des professionnels du fitness de tous les États-Unis pour effectuer de véritables séances d’entraînement interactives en direct depuis n’importe où via votre appareil mobile. Ils sont avec vous tout au long de la session et vous accompagnent en temps réel. Nous croyons au maintien de la «personne» dans la formation personnelle. Pas de robots. Pas de vidéos préenregistrées.

L’inspiration nous a frappé lorsque: L’inspiration m’a frappé lorsque j’ai été frustré par une expérience que j’ai eue avec un entraîneur vraiment mauvais (mais cher) qui ne pouvait s’entraîner avec moi qu’une fois par semaine à cause de ses autres clients et qui m’a envoyé des messages texte en remplacement d’un véritable coaching. Un manque total pour moi. Avec mon emploi du temps, ce modèle n’allait jamais fonctionner. Je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement trouver un bon entraîneur chaque fois que je voulais m’entraîner.

Au fur et à mesure que je comprenais l’industrie du fitness et le modèle des entraîneurs, j’ai également vu de profondes opportunités pour améliorer la vie des entraîneurs. Par exemple, l’économie pour les entraîneurs qui travaillent dans des gymnases n’est pas excellente; ils ne font qu’une fraction de ce que vous payez, ou s’ils sont indépendants, ils ont des frais de location de salle de sport et / ou de banlieue et d’autres coûts qui peuvent s’additionner (c.-à-d. temps nécessaire pour atteindre leurs clients). De plus, il est difficile de conserver la liste complète de ses clients, de combler les lacunes en matière d’horaire et de gérer les problèmes administratifs.

Donc, nous résolvons tout cela grâce à notre plateforme. Nous avons des formateurs qui facturent 150 $ / heure, mais ils acceptent des tarifs inférieurs sur notre plate-forme parce qu’ils n’ont pas de frais généraux et parce que c’est si facile. Ils peuvent travailler depuis leur domicile ou partout où ils voyagent. Nous avons eu une formatrice qui nous a dit dans une enquête de rétroaction qu’elle aimait notre plateforme car elle était plus sûre que de se rendre chez un étranger.

VC, Angel ou Bootstrap: En ce moment, nous démarrons et nous concentrons sur la construction et la traction. Finalement, nous chercherons du financement. Cela semble être la meilleure décision commerciale en ce moment.

Exemple de profil client sur Flight Live. (Image de vol en direct)

Notre «sauce secrète» est: Il ne fait aucun doute que ce sont nos formateurs de haute qualité. Nous avons de solides partenariats organisationnels et un directeur de la remise en forme vraiment incroyable et très respecté, John Lindala, qui connaît très bien l’espace des entraîneurs, entretient d’excellentes relations avec un vaste réseau d’entraîneurs et possède une connaissance approfondie de l’industrie du fitness. Nous les payons et les traitons bien. Nous écoutons leurs commentaires. En conséquence, nos formateurs nous aiment et en retour, ils sont plus investis dans le soutien de l’entreprise. Certains formateurs réfèrent même leurs clients à notre plateforme et référent leurs entreprises. C’était formidable de voir à quel point ils ont adopté notre plateforme. Mais cela explique également pourquoi nous construisons cela: aider les gens à devenir et à rester en meilleure santé maintenant et à mesure qu’ils vieillissent. Nous n’engageons que des formateurs qui croient également en notre philosophie.

Nous avons actuellement plus de formateurs que nous ne pouvons en suivre et nous avons une liste d’attente de formateurs qui veulent nous rejoindre mais, malheureusement, nous ne pouvons pas tous les amener sur la plate-forme. Ce qui est génial, c’est que nous pouvons être vraiment sélectifs dans les personnes que nous amenons, et John a un très bon processus de vérification pour s’assurer que nous avons d’excellents formateurs. Je tiens à avoir une session avec chaque entraîneur également pour voir comment ils fonctionnent. Je veux m’assurer de savoir à quoi ressemblera une expérience client lors de l’entraînement avec ce formateur. C’est là que tout commence.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: Apporter de grands formateurs, garder la technologie assez simple pour créer une expérience personnalisée et être clair sur ce que nous construisons et pourquoi. Nous savons que ce n’est pas pour tout le monde et nous sommes d’accord avec ça. Je dis aux gens que s’ils recherchent un modèle à faible coût, il y a beaucoup d’autres applications de fitness que je peux leur recommander.

Dans nos premières études de marché, nous avons reçu beaucoup de commentaires de formateurs et de clients potentiels qui ont mentionné que de nombreuses applications de fitness étaient trop complexes, avaient des interfaces bondées avec beaucoup de cloches et de sifflets (qui n’étaient pas utilisées), mais n’étaient pas vraiment motivant ou personnalisé. Les gens veulent juste de la simplicité et de la facilité.

On nous interroge également sur l’IA et bien que l’IA soit importante, elle ne remplace pas l’expérience d’avoir une personne vivante (du moins pas selon nos utilisateurs). On nous demande souvent comment évoluer sans [insert emerging tech du jour] mais ma réponse est que nous étudierons l’utilisation de technologies émergentes là où cela fait sens avec notre plate-forme et où cela améliore l’expérience. Avec plus de 275 000 formateurs dans le pays, il n’est pas difficile d’évoluer du point de vue de l’offre.

Je veux une équipe intelligente et travailleuse qui se traite bien et qui sait et se soucie de ce que nous essayons de résoudre.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: La plus grosse erreur que nous avons commise était d’être trop ambitieux avec la construction pour iOS et Android en même temps. Je ne referais certainement pas ça.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Sara Blakely, fondatrice de Spanx, et Jason Fried, fondateur de Basecamp, éditeur de logiciels de gestion de projet. Sara s’est lancée dans une entreprise de 1 milliard de dollars et elle est vraiment humble, généreuse et drôle. Elle est inspirante et un excellent exemple de quelqu’un qui s’en est tenu à cela, n’a pas laissé les gens la dissuader de son chemin et a prouvé qu’elle pouvait réussir contre beaucoup de chances. Jason a bâti une entreprise prospère tout en conservant et en modelant une culture d’entreprise saine qui donne la priorité à l’équilibre travail-vie.

Notre activité de team-building préférée est: Nous aimons monter sur la plateforme et avoir une séance de fitness en groupe avec l’un de nos entraîneurs! Cela aide à inspirer une saine concurrence entre nous pendant que nous nous entraînons bien.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Être fait * et être intelligent est une évidence, mais l’adéquation à la culture est importante. Je veux une équipe intelligente et travailleuse qui se traite bien et qui sait et se soucie de ce que nous essayons de résoudre. À notre stade actuel, nous voulons également une équipe qui soit prête à se salir les mains quelle que soit la tâche et des personnes dont le désir d’apprendre et de voir l’entreprise réussir alimente leurs actions. Nous n’avons pas le luxe d’embaucher des experts pour chaque fonction en ce moment.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Ne laissez pas la concurrence vous effrayer. Si vous avez des concurrents directs, cela signifie généralement qu’il existe un marché pour ce que vous construisez. Et ne passez pas de temps à vous inquiéter de ce que font vos concurrents. Soyez conscient de leur existence, apprenez d’eux, mais ne les obsédez pas. Je crois qu’il y a suffisamment de clients pour tout le monde et je pense que l’état d’esprit du «gagnant prend tout» a de mauvaises implications pour la société en général.

J’ajouterais également de ne pas me laisser entraîner dans la dernière mode / tendance de la technologie afin de séduire les investisseurs. Construisez pour résoudre le problème et créer une expérience formidable pour vos utilisateurs, qui peuvent ou non avoir besoin des dernières technologies à la mode.