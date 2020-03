Flight Simulator, les développeurs montrent le monde multijoueur

Dans le passé, nous avons eu l’occasion de voir certaines des fonctionnalités proposées dans le prochain jeu Flight Simulator de Microsoft. Alors que la version pré-alpha nous a permis de jeter un œil à l’environnement photoréaliste du jeu – y compris le trafic aérien et la météo – jetons maintenant un coup d’œil à une autre fonctionnalité intéressante.

Windows Central cite une vidéo de sept minutes que les développeurs viennent de publier et qui montre la particularité du multijoueur dans le jeu. Le mode principal est un monde partagé où tous ceux qui jouent à Flight Simulator peuvent potentiellement voir tout le monde, en s’appuyant sur les serveurs Azure pour fournir une capacité suffisante.

Flight Simulator pourrait arriver plus tard cette année

Cela inclut les personnes volant dans le monde réel, avec la majeure partie du trafic aérien, ainsi que l’intelligence artificielle qui simulera les vols. Pour jouer dans ce mode, vous devrez activer la météo en temps réel et le trafic aérien en temps réel peut être activé ou désactivé. Si vous ne souhaitez pas utiliser les paramètres et les règles par défaut, le passage à “tous les joueurs” vous permettra de voler avec vos préférences.

Vous pouvez former des groupes avec d’autres joueurs pour les inclure dans votre jeu ou voler seul. Dans un groupe, le leader peut régler l’heure, l’heure et d’autres paramètres. Quels que soient les paramètres que vous utilisez, le PDG Sebastian Wloch dit que le jeu peut gérer des dizaines ou des centaines de milliers d’avions à la fois. Les serveurs enverront les données des joueurs pour le trafic aérien réel situé à moins de 200 km de leur emplacement et des informations provenant d’un maximum de 50 avions multijoueurs, y compris les plus proches.

Espérons que le prochain titre de Flight Simulator de Microsoft soit prêt à être publié plus tard cette année.