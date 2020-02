Flux séquentiel Facebook à seulement un onglet dans l’application prototype

Obtenir un véritable flux séquentiel Facebook a été très facile ou difficile depuis que la société a introduit le séquençage algorithmique. Mais un prototype interne montre que la société réfléchit au moins à la façon de faciliter les choses…

Facebook est depuis longtemps passé d’un flux strictement séquentiel – où nous avons vu le message le plus récent en premier, et le reste dans l’ordre inverse du temps – à divers messages déterminés par des algorithmes. La version actuelle est connue comme «la plus pertinente».

Facebook utilise une variété de marqueurs pour déterminer quelles publications peuvent nous intéresser le plus, y compris notre J’aime et commenter les publications. Interagir avec un message est interprété comme un plus grand intérêt pour les messages de cette personne.

La société n’a pas toujours facilité le passage à un flux séquentiel, mais un prototype d’application repéré par la gourou de l’ingénierie inverse Jane Manchun Wong propose une interface à onglets simple. Cela vous permettrait également de voir un flux de messages que vous avez déjà consultés.

Facebook travaille sur un fil de nouvelles par onglets pour un accès plus facile aux flux “Les plus récents” et “Déjà vus” pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8

– Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 février 2020

La société a confirmé le test à TechCrunch.

À la demande de TechCrunch, un porte-parole de Facebook a confirmé que c’était quelque chose qu’il envisageait de tester en externe, mais qu’il est uniquement disponible en interne pour l’instant. Il cherche à savoir si l’interface à onglets faciliterait l’accès aux plus récents et aux plus récents. «Vous pouvez déjà afficher votre fil d’actualités Facebook par ordre chronologique. Nous testons des moyens de faciliter la recherche, ainsi que de trier par messages que vous avez déjà vus », a déclaré le porte-parole à TechCrunch, et la société a également tweeté.

Offrir des moyens plus rapides de trier le flux pourrait permettre aux utilisateurs de faire défiler plus longtemps. S’ils rencontrent quelques messages ennuyeux choisis par l’algorithme, veulent voir ce que font leurs amis en ce moment ou veulent profiter des messages avec lesquels ils ont déjà interagi, une interface à onglets leur donnerait une alternative instantanée au-delà de la fermeture de l’application. Bien que ce ne soit probablement pas le motif de cette expérience, l’augmentation du temps passé sur ces flux pourrait augmenter le nombre de vues des annonces de Facebook à un moment où Wall Street l’a martelé pour ralentir la croissance des bénéfices.

Pour beaucoup, l’algorithme de Facebook peut ressembler à une boîte noire impénétrable qui décide de la destination de leur contenu. Donnez-lui les mauvais signaux avec des J’aime pitié ou des vidéos de plaisir coupable et cela peut devenir confus à propos de ce que vous voulez. Facebook peut enfin nous considérer comme suffisamment mûrs pour avoir des contrôles facilement disponibles sur ce que nous voyons.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: