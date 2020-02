Flyer Comet réinitialise les offres d’Unieuro avec le taux zéro

Le bien-aimé Tasso Zero revient pour jeter un œil aux offres incluses dans le Flyer comète, les utilisateurs peuvent accéder à certains des produits les plus intéressants et demandés en même temps et en même temps demander un financement sans intérêt.

Ceux qui décident d’acheter, en effet, pourront tout d’abord apporter les bulletins de paie des mois précédents pour avoir la possibilité de payermontant entier (attention cependant, vous devez dépasser un montant minimum de dépenses) versements fixes portés directement au compte courant, sans intérêts. Il n’y a pas de limitations particulières aux catégories de produits, il sera seulement nécessaire de dépasser un niveau minimum, ainsi que l’évaluation de la fiabilité du crédit.

Flyer Comète: voici les offres à ne pas manquer

la Flyer comète cache sûrement à l’intérieur quelques opportunités à ne pas manquer, les meilleurs smartphones en promotion sont Oppo Reno 2 pour 499 euros, Oppo Reno 2Z pour 299 euros, Oppo A9 2020 pour 199 euros, Oppo A6 2020 pour 159 euros, Xiaomi Redmi Note 8 Pro au 269 eruo, Xiaomi Redmi Note 8T à 189 euros, Huawei P30 Pro pour 699 euros, Huawei P30 Lite pour 249 euros, Huawei P Smart Z pour 189 euros, Huawei Y6s pour 149 euros, Huawei Y7 2019 pour 149 euros, Huawei P30 à 479 euros.

Tout cela sans oublier les différents Huawei Nova 5T pour 399 euros, Huawei P30 Lite pour 349 euros, Huawei P Smart + 2019 pour 189 euros, Huawei P Smart 2019 pour 159 euros, Galaxy S10 lite à 679 euros, Note 10 Lite à 629 euros, Galaxy A51 ou Galaxy A71 pour 479 euros et ainsi de suite. Plus d’informations sont disponibles directement ici.