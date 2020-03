Flyer Esselunga jette une bombe sur les smartphones et Xiaomi Mi Band 4

la Dépliant Essleunga a récemment largué une bombe décidément importante sur certains des appareils les plus désirés et les plus évoqués de la dernière période, les utilisateurs ont désormais la possibilité de mettre la main sur des smartphones Xiaomi et Mi Band 4 à des prix très bas.

Les campagnes promotionnelles dont nous vous parlerons sont essentiellement un couple et diffèrent les unes des autres en termes de nature intrinsèque; il faut en effet rappeler qu’à partir du moment où l’on parle de prix inférieur au coût, les stocks réellement disponibles dans le magasin seront limitéune décision rapide est donc recommandée (bien que le flyer soit actif jusqu’au 14/15 mars).

Flyer Esselunga: ce sont les prix à ne pas manquer

la Dépliant Esselunga a été récemment divisée en deux parties, d’une part, nous trouvons leoffre technologique disponible dans tous les magasins jusqu’au 15 mars, ciblé exclusivement sur Xiaomi Redmi Note 8 Pro (dans la version 6 + 128 Go) a 239 euros. D’un autre côté, voici la campagne actuelle, précisément dans la nature prix inférieur au coût, avec intérieur Apple iPhone 8 et Xiaomi Mi Band 4.

L’ancien haut de gamme de la société Cupertino peut être acheté avec une dépense finale de seulement 439 euros, dans la version avec mémoire interne égale à 64GB. Alternativement, il y a aussi la possibilité d’acheter les produits très recherchés Xiaomi Mi Band 4 à 19,90 €, l’un des appareils les plus populaires et les plus populaires du moment, précisément pour son excellent rapport qualité / prix. Découvrir et connaître le tout en détail Dépliant Esselunga, connectez-vous immédiatement à ce lien.