flyer fou donne des rabais incroyables

Esselunga se poursuit aujourd’hui avec l’une des meilleures campagnes promotionnelles de la période, les utilisateurs se voient offrir la possibilité de choisir parmi de nombreuses réductions et prix faible, mais malheureusement uniquement actif dans les magasins nationaux.

Les produits dont nous allons vous parler seront commercialisés en version pas de marque, donc avec des mises à jour publiées directement par le fabricant et non par un opérateur téléphonique, et avec garantie légale d’une durée de 24 mois à exercer évidemment à Esselunga.

Dépliant Esselunga: comment fonctionne la campagne promotionnelle

la Dépliant Esselunga commence par une solution très intéressante, l’utilisateur peut mettre la main sur casque sans fil filigrané SBS dépenser seulement 1 euro, à condition qu’il ait été décidé d’acheter l’un des produits marqués sur ses pages. L’ajout du montant indiqué sera demandé directement à la caisse, la livraison sera à la place immédiate par l’exploitant du magasin.

la smartphone en fait en promotion, cependant, ils sont différents, à partir de bas prix Xiaomi Redmi Note 8T, un terminal avec un prix incroyablement réduit, égal à seulement 168 euros, mais toujours en mesure de fournir de bonnes performances globales. En dépensant un peu plus, vous pouvez vous rapprocher de Huawei P30 Lite nouvelle édition, aujourd’hui en vente à 298 euros (notre conseil, cependant, est de viser résolument vers lui Huawei P40 Lite, disponible dans la période a 299 euros).

Tous les rabais de Dépliant Esselunga ils peuvent être consultés en détail ci-dessous, en se souvenant de leur validité dans les magasins physiques.