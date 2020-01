Fonction de test Uber qui permet à certains conducteurs californiens de fixer leurs propres tarifs

Uber teste une fonctionnalité en Californie qui permettra aux conducteurs de fixer leurs propres tarifs, dans le cadre d’une série de changements apportés en réponse à la nouvelle loi californienne sur l’économie des concerts.

Comme indiqué par WSJ, le changement permettra à certains conducteurs d’augmenter leurs tarifs jusqu’à cinq fois le prix de base fixé par Uber pour le trajet:

SAN FRANCISCO — Uber Technologies Inc. teste une nouvelle fonctionnalité qui donne à certains conducteurs californiens la possibilité de fixer leurs tarifs, le dernier d’une série de mouvements pour leur donner plus d’autonomie en réponse à la nouvelle loi de l’État sur les concerts.

À partir de mardi matin, les chauffeurs qui transportent des passagers des aéroports de Santa Barbara, Palm Springs et Sacramento peuvent facturer jusqu’à cinq fois le prix fixé par Uber lors d’un trajet, selon une personne impliquée dans le développement de la fonctionnalité.

Il est testé en Californie. Plus précisément, cela ne s’appliquera qu’aux chauffeurs venant des aéroports de Santa Barbara, Palm Springs et Sacramento, car Uber cherche à déterminer dans quelle mesure cela fonctionne dans les petites villes, avant de se rendre potentiellement dans tout l’État. Cette fonctionnalité permettra aux conducteurs d’augmenter leurs tarifs par incréments de 10%, créant essentiellement un système d’enchères par lequel les conducteurs qui fixent les prix les plus bas sont plus susceptibles d’obtenir les clients en premier. Les conducteurs avec des prix plus élevés seront jumelés avec des coureurs à mesure que la demande augmente.

Comme mentionné, cette décision est l’une des nombreuses mesures prises par Uber en réponse aux modifications de la loi californienne. Récemment, Uber a annoncé que les conducteurs en Californie obtiendraient plus d’informations avant d’accepter un voyage, comme le temps de trajet et le prix estimé. Les cyclistes peuvent désormais également refuser les trajets sans aucune pénalité, et les clients voient également maintenant une gamme de prix, par opposition à un prix fixe spécifique.

