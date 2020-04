Fonctionnalité de la fonctionnalité «Street View» d’Apple Maps Look Around

Apple a officiellement achevé le déploiement de ses cartes Apple redessinées plus tôt cette année. La nouvelle conception d’Apple Maps offre aux utilisateurs une navigation améliorée, une meilleure couverture routière et bien plus encore. L’un des plus grands changements est une nouvelle fonctionnalité appelée Look Around, qui offre une vue au niveau de la rue avec la photographie 3D.

Qu’est-ce que Apple Maps Look Around?

À bien des égards, Look Around est la version Apple de la fonctionnalité Street View populaire et utile de Google. Il vous permet de zoomer sur une zone particulière et de recevoir une vue comme si vous vous promeniez dans la rue. Look Around offre une vue au niveau de la rue avec une photographie 3D haute résolution, etc.

Voici comment Apple décrit Look Around:

Maps offre une imagerie interactive au niveau de la rue avec une photographie 3D haute résolution et des transitions fluides et fluides à travers les grandes villes avec Look Around. Explorez certaines villes avec une expérience 3D interactive qui vous donne une vue à 360 degrés d’un lieu. Et profitez de transitions fluides et fluides tout au long de votre navigation.

Apple Maps Look Around est pris en charge par tout appareil qui exécute iOS 13 ou iPadOS 13, ou tout Mac qui peut exécuter macOS 10.15 Catalina.

Où pouvez-vous utiliser Look Around?

La fonctionnalité Regarder autour d’Apple Maps est similaire à Street View de Google, mais malheureusement, elle n’est pas aussi omniprésente. Actuellement, Apple Maps Look Around est disponible dans dix grandes régions des États-Unis – il ne couvre pas non plus l’intégralité de ces dix villes.

Si vous souhaitez essayer Look Around, visitez l’une de ces zones dans l’application Apple Maps sur iPhone, iPad ou Mac:

San Francisco

Las Vegas

Honolulu et Oahu

La ville de New York

Houston

Boston

crême Philadelphia

Washington DC.

Los Angeles

Chicago

Chicago est le plus récent ajout à cette liste, avec Look Around en direct pour la ville au cours de la semaine du 20 avril 2020. Nous mettrons à jour la liste à mesure que la fonctionnalité s’étendra à plus de villes aux États-Unis et, éventuellement, en Europe.

Vous pouvez en savoir plus sur le déploiement d’Apple Maps Look Around dans cet article de blog de Justin O’Beirne. Où la fonctionnalité pourrait-elle s’étendre ensuite? O’Beirne prédit que des villes comme Albuquerque, Atlanta, Austin, Buffalo, Dallas, Denver, Jacksonville, Kansas City, Miami, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Salt Lake City, San Diego, Seattle et / ou Tampa Bay semblent les plus susceptibles d’être les prochaines .

Comment l’utiliser

Voici quelques-uns des contrôles et options de personnalisation auxquels vous avez accès lorsque vous utilisez Look Around dans Apple Maps:

Dans certaines villes, appuyez sur les jumelles sur une carte ou une carte d’information.

Pour modifier la vue, effectuez l’une des opérations suivantes:

Panoramique: faites glisser un doigt vers la gauche ou la droite.

Aller de l’avant: appuyez sur la scène.

Zoom avant ou arrière: pincement ouvert ou fermé.

Afficher un autre point d’intérêt: appuyez ailleurs sur la carte.

Basculer vers ou depuis l’affichage plein écran: appuyez sur les flèches

Une fois terminé, appuyez sur Terminé.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’utiliser la fonctionnalité dans notre guide détaillé complet ici.

