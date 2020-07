Fonctionnalités d’iOS 14 que nous aimerions voir sur Android

Lors de la dernière WWDC 2020 d’Apple, nous avons été témoins de plusieurs des nouvelles que la société californienne a préparées pour ses utilisateurs. Comme il ne pouvait en être autrement, une partie de l’attention des spectateurs s’est concentrée sur les nouveautés d’iOS 14, la prochaine version du système d’exploitation mobile des garçons de Cupertino. Maintenant, connaissant ces fonctionnalités, nous pensons que c’est le bon moment pour examiner quelles fonctionnalités de iOS 14 nous aimerions voir aussi dans Android.

Après tout, comme nous le savons, les deux environnements d’exploitation se ressemblent de plus en plus. Il ne faut pas qu’un expert remarque que iOS travaille pour devenir plus personnalisable, tandis qu’Android gagne progressivement en fluidité et en sécurité. Cependant, il existe encore des domaines dans lesquels Google peut s’améliorer. Il serait donc judicieux d’examiner l’une de ces nouvelles fonctionnalités iOS 14.

Fonctionnalités d’iOS 14 que nous aimerions avoir sur Android

Widgets superposés

Pendant longtemps, Android a pu se vanter de ses widgets, qui n’étaient pas disponibles sur iOS. Cependant, Apple a non seulement ajouté ces contenus flottants à l’écran d’accueil, mais les a également améliorés. Ses widgets peuvent se déplacer par jour et par emplacement, ce qui les rend moins intrusifs et plus utiles. Nous pensons sans aucun doute que Google peut parier sur quelque chose de similaire.

Recherche universelle

Jusqu’à présent sur Android nous devons effectuer des recherches en fonction du type de contenu qui nous intéresse. Contacts d’une part, applications d’autre part, musique d’autre part. La recherche universelle est l’une des fonctionnalités d’iOS 14 que nous ne voulons pas manquer dans les prochaines éditions d’Android.

Compatibilité voiture

Apple et BMW ont travaillé sur un système qui permettra de déverrouiller les voitures allemandes directement depuis l’iPhone. Il sera même possible de démarrer le véhicule de cette façon. Compte tenu de la pertinence d’Android Auto pour Google, cette fonctionnalité est indispensable dans votre portefeuille.

Incrustation d’image personnalisable

Quelque chose de similaire aux widgets se produit ici. Alors que le mécanisme Picture-in-Picture était disponible plus tôt sur Android que sur iOS, Apple a pris un précieux tour de vis. Dans iOS 14, les utilisateurs peuvent modifier la taille des fenêtres à leur guise, réalisant une expérience plus conforme à leurs besoins.

Envoyer des messages vocaux

Le nouveau Siri d’iOS 14 nous permettra d’envoyer des messages vocaux à partir de l’application Messages elle-même, mais aussi à partir de services tiers tels que WhatsApp et Telegram. En pensant à des environnements de plus en plus intégrés et faciles à contrôler, il est presque inévitable de penser à une telle solution pour Google Assistant.

Améliorez la confidentialité de Chrome

La fonction de rapport de confidentialité disponible dans Safari permet aux clients de savoir quels mouvements les robots d’exploration effectuent sur les sites Web. Google ne devrait pas se passer d’un tel outil, sans parler du fait que Chrome compte beaucoup plus d’utilisateurs quotidiens que Safari.

RCS, style iMessage

Apple a amélioré iMessage en annonçant la prise en charge des mentions et des réponses en ligne. De son côté, Google ne fait que faire les premiers pas avec sa plateforme de messagerie RCS, et nous ne pouvons pas en exiger autant. Mais nous pensons qu’ils devraient assister à ces fonctionnalités d’iOS 14.

Emplacements approximatifs

Dans iOS 14, nous n’aurons plus besoin de fournir notre emplacement exact, mais nous pouvons choisir de fournir un « approximatif ». Cela empêchera les autres de savoir exactement où vous vous trouvez, ce qui entraînera des situations inconfortables. Compte tenu des efforts déployés par Google pour améliorer la sécurité de ses utilisateurs, il ne fait aucun doute qu’un emplacement approximatif devra bientôt être pensé dans Android.

Laquelle de ces fonctionnalités iOS 14 aimeriez-vous voir sur Android? Souhaitez-vous en ajouter un autre?

