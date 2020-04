fonctionnalités, lancement, avis et prix

Après avoir dévoilé la gamme de Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max dans son pays natal en mars dernier, et avoir commercialisé le premier de ces appareils sur les marchés internationaux sous le nom de Redmi Note 9S, Xiaomi continue d’étendre cette offre, désormais avec un plus modeste et gérable Redmi Note 9.

Globalement, il existe quelques différences avec le modèle “ S ”, bien que les principaux soient à la fois la taille et le processeur, un processeur qui, dans cette variante plus basique, fait confiance MediaTek en tant que fournisseur de CPU.

Xiaomi Redmi Note 9, retournez à MediaTek

Le Xiaomi Redmi Note 9 est basé sur la conception que le Redmi Note 9S. Il a un écran en technologie LCD IPS jusqu’à 6,53 pouces diagonale, pour une résolution Full HD + au format 20: 9.

Rien de nouveau à cet égard, ni dans les configurations de mémoire qui s’y rattachent. Et bien on peut choisir entre des versions avec 3 ou 4 Go de RAM, qui sera de 64 ou 128 Go pour le stockage interne.

Au fur et à mesure que nous avancions, le Snapdragon 720G du 9S se trouve derrière. Dans ce cas, nous trouvons un MediaTek Helio G85, avec fabriqué dans un processus de 12 nanomètres qui, au moins dans ce sens, est une génération complète derrière. C’est pourquoi nous pouvons nous attendre à ce que cette variante soit à la fois moins puissant et moins efficace que le modèle précédent.

Quatre caméras s’intègrent dans votre module photographique carré de temps en temps. Le principal correspond à un Capteur 48 mégapixels avec ouverture f / 1.8, très typique dans toutes sortes de propositions Xiaomi. Il est accompagné de jusqu’à trois capteurs supplémentaires, pour confirmer ses détails spécifiques.

Puisqu’il est fortement basé sur la note 9S, le la batterie est d’une capacité généreuse et identique dans cette version. Il atteint à nouveau 5 020 mAh, ce qui offre également la possibilité de charger rapidement – pas sans fil – jusqu’à 18 W de puissance maximale.

Différences entre Redmi Note 7 et Redmi Note 8T: ce qui a changé

Après avoir présenté le Redmi Note 7 en janvier 2019, une longue année vraiment intense s’est écoulée pour le catalogue Xiaomi. À tel point que nous avons déjà deux versions d’avance sur cette première proposition, à peine 15 mois plus tard.

Voyons ce qui a changé entre le Redmi Note 7, le Redmi Note 8T – le modèle commercialisé en Espagne – et le nouveau Redmi Note 9, les versions les plus basiques de cette gamme.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 9

Affichage

6,3 “19,5: 9, IPS, FullHD + (1080p)

6,3 “19,5: 9, IPS, FullHD + (1080p)

6,5 “20: 9, IPS, FullHD + (1080p)

La taille

75 x 159 mm

75 x 161 mm

À confirmer

Grosseur

8,1 mm

8,6 mm

À confirmer

Le poids

186 grammes

200 grammes

À confirmer

Processus.

Snapdragon 660, 14 nm

Muflier 665, 11 nm

Hélium G85, 12 nm

RAM

3, 4 Go

3, 4 Go

4,6 Go

La mémoire

32, 64 Go et microSD

32, 64, 128 Go

64, 128 Go et microSD

Appareil photo principal

48 MP f / 1.8 et profondeur 5 MP

48 MP f / 1.8, large 13 MP f / 2.2, macro 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

48 MP f / 1.8, détails à confirmer

Caméra frontale

13 MP f / 2.0, en encoche

13 MP f / 2.0, en encoche

13 MP, perforé

La batterie

4000 mAh, charge rapide 18W

4000 mAh, charge rapide 18W

5020 mAh, charge rapide 18W

Résistez.

–

–

–

Biomet.

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreintes digitales latéral

Conecti.

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, sans NFC, USB C, radio FM, prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, Radio FM, Jack, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC selon le marché, USB C, radio FM, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 9 Pie

Android 9 Pie

Android 10

Lancer.

Mars 2019

8 novembre 2019

Mai 2020

Prix ​​officiel

149 euros

179, 199, 249 euros

À confirmer

Xiaomi Redmi Note 9: lancement, disponibilité et prix

Contrairement à de nombreuses présentations de Xiaomi, le Redmi Note 9 Il a été présenté pour les marchés internationaux. La date de sortie n’a pas encore été confirmée, ainsi que son prix officiel et les versions qui seront enfin disponibles. Nous développerons cette page lorsque ces informations seront confirmées.

