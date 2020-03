Fonctionnement du nouveau système Saitama

Le récent One Punch Man: un héros que personne ne connaît traduit l’action à grande vitesse de la série en un combattant d’arène anime. Mettant en vedette des personnages de la série préférée des fans, A Hero Nobody Knows propose un choix gigantesque de héros et de méchants puissants. De Mumen Rider à Lord Boros, A Hero Nobody Knows fournit le vaste éventail de personnages et les convertit en combattants étoffés. Le jeu fournit également l’une des mécaniques les plus intéressantes trouvées dans un combattant d’arène anime. Et c’est ce que l’on appellera le «système Saitama», qui tire son nom de la tendance du héros vêtu de jaune à arriver en retard au parti.

Connexes: One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Ce “système Saitama” est une autre façon de se référer au mécanicien d’arrivée des personnages. C’est alors qu’un personnage arrive en retard à une bataille. Cela peut aller du Saitama titulaire au même attachant Mumen Rider. Bien que ce qui semble être un gadget intelligent fournisse des implications de jeu très intéressantes. Transformer la façon dont les matchs se déroulent d’une manière incroyablement similaire à son contenu source.

Comment fonctionne le système Saitama dans One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Le fonctionnement du système Saitama est relativement simple. Il s’agit d’un mécanisme mis en place dans lequel l’arrivée d’un héros au combat sera retardée et illustrée par une caméra placée sous la barre de santé de ce joueur. Ceci est le plus souvent mis en œuvre lorsque les joueurs choisissent le Saitama surpuissant.

Comme mentionné, ce système oblige à retarder l’arrivée d’un allié puissant pendant une période de temps définie. Cela se trouve généralement dans deux cas, le premier étant pendant les missions et les quêtes secondaires impliquant votre personnage créé. Et le second étant lorsqu’un joueur choisit Saitama dans son équipe. Afin d’équilibrer les batailles locales et en ligne impliquant le héros titulaire, son arrivée doit être retardée. Cela fournit des implications très intéressantes pour le gameplay d’Arena Fighter.

Comment le système Saitama affecte One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Avec le système expliqué, la question se pose: comment cela affecte-t-il un match de A Hero Nobody Knows? Et la réponse est plutôt compliquée.

Pour un joueur avec Saitama dans son équipe, ce système handicape grandement l’équipe choisie. Ils se battent essentiellement avec une équipe de 2 hommes pour la majorité du match. Cependant, étant donné la force de Saitama en attendant l’arrivée du héros, c’est une stratégie très viable. Comme il surpasse clairement la majorité des personnages trouvés dans le jeu. Et si une équipe peut tenir jusqu’à son arrivée, une victoire est plus que probable.

Pour une équipe qui se bat contre Saitama, le match devient rapidement une course pour vaincre ce joueur avant que le héros n’arrive. Cela est dû aux forces claires de Saitama et à l’exploit presque impossible de le vaincre.

Cela fait des matchs impliquant le héros une scène directement issue de la série. Une équipe va désespérément se défendre contre une attaque d’attaques en attendant l’arrivée de Saitama.

Plus: One-Punch Man explique enfin l’avertissement sur les génos de la saison 1

One Punch Man: un héros que personne ne connaît est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

Star Wars confirme que le baiser de Rey et Ben n’était pas romantique