Fondation Gates, Wellcome et Mastercard lancent un accélérateur thérapeutique COVID-19 de 125 millions de dollars – .

Mark Suzman. (Photo de la Fondation Gates)

La Fondation Bill & Melinda Gates s’associe à Wellcome et Mastercard pour former l’accélérateur thérapeutique COVID-19, un effort de 125 millions de dollars pour aider à trouver des traitements potentiels pour l’épidémie de coronavirus et les menaces futures.

L’accélérateur réunira l’Organisation mondiale de la santé, des sociétés pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, le gouvernement et d’autres groupes philanthropiques pour développer des thérapies pour COVID-19.

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir la maladie mortelle qui a tué plus de 4 000 personnes et infecté plus de 113 000 dans le monde. Les chercheurs disent qu’il faudra au moins un an pour développer un vaccin contre le COVID-19.

L’accélérateur vise à «accélérer la R&D et ralentir la propagation», a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates. Il aura un objectif de bout en bout, du développement du pipeline de médicaments à l’extension. Les partenaires évalueront à la fois les médicaments et les produits biologiques nouveaux et réutilisés.

“La seule façon de traiter une infection virale, comme COVID-19, est d’utiliser des médicaments antiviraux”, a écrit Suzman dans un article de blog. «À l’heure actuelle, nous ne pouvons traiter que les symptômes, car il n’existe tout simplement pas de médicaments antiviraux qui peuvent traiter une gamme de conditions de la même manière que les antibiotiques pour les infections bactériennes.

«C’est là que nous pensons pouvoir aider en établissant des partenariats avec des entreprises privées et philanthropiques pour réduire les risques financiers et les obstacles techniques pour les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques développant des antiviraux pour COVID-19.»

La Fondation Gates, basée à Seattle, engage 50 millions de dollars dans l’accélérateur; cela fait partie des 100 millions de dollars que la fondation avait précédemment consacrés à la réponse mondiale à COVID-19. Wellcome, un organisme de bienfaisance basé à Londres, a également versé 50 millions de dollars, tandis que Mastercard a contribué 25 millions de dollars.

“Ce virus est une menace mondiale sans précédent, et pour laquelle nous devons propulser des partenariats internationaux pour développer des traitements, des diagnostics rapides et des vaccins”, a déclaré le Dr Jeremy Farrar, directeur de Wellcome, dans un communiqué. «La science évolue à un rythme phénoménal contre COVID-19, mais pour lutter contre cette épidémie, nous avons besoin d’investissements plus importants et d’assurer la coordination de la recherche.»

La Fondation Gates se prépare également à financer des kits de test à domicile pour le nouveau coronavirus à Seattle, l’épicentre initial de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis qui s’est maintenant propagée à travers le pays. Il a précédemment annoncé un montant supplémentaire de 5 millions de dollars «pour aider les agences de santé publique de la grande région de Seattle à améliorer leur capacité à détecter les nouveaux coronavirus (COVID-19) dans le comté de King, le comté de Snohomish et d’autres communautés environnantes».