Fonds de 3 millions d’euros pour soutenir les éditeurs locaux

Le réseau social Facebook a récemment 3 millions de dollars pour les journalistes en Europe. Le chiffre constitue le Fonds de soutien Covid-19 pour le journalisme européen, annoncé ces dernières heures par le projet de journalisme Facebook en collaboration avec le Centre européen de journalisme.

Le fonds est destiné aux “petits et moyens éditeurs et journalistes en difficulté, dans les pays les plus touchés par l’épidémie, à les aider à soutenir leur entreprise et à informer les communautés locales sur Covid-19”. Voici tous les détails.

Facebook alloue 3 millions de dollars supplémentaires au journalisme local

Le géant dirigé par Mark Zuckerberg ces dernières semaines a travaillé dur pour aider les zones les plus touchées par cette nouvelle pandémie de coronavirus. Tout d’abord, avec d’autres grandes sociétés comme YouTube, Amazon, Netflix et bien d’autres, il a décidé de réduire la résolution de vos vidéos afin de ne pas surcharger le réseau, déjà très en difficulté dans cette période.

En ce qui concerne ce nouveau fonds, le Centre décidera qui allouera les ressources, qui pourront être utilisées, entre autres, pour des bulletins d’information consacrés au nouveau coronavirus, la suppression du salaire et le recrutement de journalistes indépendants. Le directeur du Centre, Adam Thomas il a déclaré: “Les journaux locaux font face à une bataille pour leur survie.”

Ce dernier a également ajouté: “Sans soutien, ils ne pourront plus informer les citoyens et lutter contre la désinformation”. L’initiative fait partie de l’allocation de 100 millions de dollars pour le journalisme annoncée par Facebook fin mars 2020. Dans cette situation, il suffit d’attendre la fin de cette urgence sanitaire, en restant chez nous.