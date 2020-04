FoodView, regardez ce que vous cuisinez au four sans avoir à l’ouvrir

Il y a une chose qui est très difficile à éviter quand on cuisine au four et c’est de l’ouvrir. Surtout lorsque nous cuisinons de la pâtisserie, nous l’ouvrons pour savoir si le gâteau ou le pain a déjà augmenté et cela peut écraser la recette, car en ouvrant le four, la chaleur est perdue et le pain peut se dégonfler.

Les fours qui incorporent de la lumière sont une bonne option pour apaiser notre nervosité, mais que se passe-t-il si la situation est inverse? Que se passe-t-il sans très peu de temps et que je ne peux pas garder un œil sur le four? Eh bien, pour résoudre ces deux cas, le cas impatient et le cas occupé, Miele Il a publié une nouvelle gamme de fours qui nous permet de surveiller les aliments depuis le mobile. Oui, nous pouvons enfin garder un œil sur la nourriture dans le four à partir de nos téléphones portables, comme nous le faisons dans n’importe quelle autre partie de la maison.

Il s’agit de la technologie FoodView et sera présent au Génération 700 des fours Miele, qui incorporera une caméra à travers laquelle, avec l’application Miele @ mobile, nous pouvons voir ce qui se trouve à l’intérieur du four depuis n’importe quel appareil mobile.

L’appareil photo créé par Miele est capable de résister à des températures élevées. Pour cela il dispose d’une protection thermique qui lui permet également de transmettre Images de qualité HD la tablette ou le smartphone. Ainsi, l’utilisateur peut également ajuster confortablement la température et le temps de cuisson de ces appareils, en contrôlant leurs créations culinaires du creux de la main.

De plus, FoodView capture et envoie non seulement les images de la vaisselle, mais évite également l’accumulation excessive de données dans les appareils en supprimant et remplaçant progressivement les images que les consommateurs reçoivent avec des versions plus mises à jour en temps réel.

La technologie innovante des fours de cette nouvelle gamme permet à cette fonction de fonctionner en concevant que la caméra qu’ils intègrent est capable de résister à des températures jusqu’à 440 ° C

L’inclusion de cette nouvelle fonctionnalité permet de minimiser le gaspillage alimentaire tout en remplissant l’expérience culinaire d’excellence, de confort et de résultats de haute qualité. FoodView optimise le processus de cuisson et permet de surveiller les aliments à distance, ce qui vous donne plus de liberté et la possibilité de passer plus de temps sur la créativité, l’innovation et le plaisir.

Les nouvelles technologies au service de la cuisine

L’incorporation de nouvelles technologies dans ces appareils a amélioré les résultats et optimisé la qualité des plats préparés. Cette gamme d’appareils électroménagers comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que MotionReact Il fonctionne grâce à des capteurs infrarouges placés sur le biseau des fours afin d’identifier les mouvements à une distance comprise entre 20 et 4 centimètres, et d’y réagir en allumant un signal acoustique et l’éclairage intérieur du four.

Cette gamme de fours, ainsi que les mises à jour du logiciel d’application Miele @ mobiles, permettent d’accéder à 1 200 recettes au choix, qui sont transmises directement à l’appareil de cuisson afin de pouvoir les réaliser en suivant les paramètres de cuisson nécessaires au plat sélectionné. Cette fonction augmente le confort de cuisson à distance de nos recettes préférées et sans avoir à saisir manuellement le temps et la température nécessaires.

De cette façon, la génération 7000 nous rapproche de l’avenir grâce à ses innovations technologiques qui offrent la possibilité de contrôler à distance des appareils sans même être dans la cuisine.