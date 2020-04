Fortnite est enfin disponible sur le Google Play Store

Il a révolutionné le monde des jeux: lancé en 2017, Fortnite est un jeu vidéo d’entreprise Epic Games qui a rencontré un succès particulier chez les plus jeunes.

Il a deux modes de jeu: “Fortnite Battle Royale”, un jeu gratuit où jusqu’à cent joueurs se battent sur une île en essayant d’être la dernière personne en vie; et ‘Fortnite: Sauvez le monde’, un jeu coopératif pour jusqu’à quatre joueurs qui consiste à combattre des créatures comme des zombies, à l’aide d’objets et de fortifications.

Ce dernier n’est disponible que pour windows , MacOS , PlayStation 4 et Xbox One , tandis que “ Fortnite Battle Royale ” a également été publié pour Nintendo Switch et appareils meubles iOS et androïde. Cependant, lors de son lancement il y a près de deux ans sur ces plateformes, la version Android n’a pas atteint le Google Play Store.

Fortnite: vous pouvez également le télécharger à partir du Play Store

Il s’agissait de “divergences” avec les règles de Google sur la publication d’applications dans votre boutique. Par conséquent, Epic Games a publié son jeu phare indépendamment pendant cette période: via l’installation de son APK ou depuis les magasins d’applications Samsung ou Huawei.

Mais à partir de maintenant, Fortnite sera disponible sur le Google Play Store. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle en ce qui concerne la commodité des utilisateurs de pouvoir jouer à la “Battle Royale” souhaitée, c’est aussi un soulagement, car bien que vous puissiez le faire à partir de l’APK du jeu auparavant, parfois le système Google Play Protect cela pourrait vous poser des problèmes.

Fortnite est compatible avec les appareils Android a 64 bits ou avec un processeur ARM64, Android SO 8.0 ou version ultérieure, un minimum de 4 Go de RAM et GPU: Adreno 530 ou version ultérieure, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 ou version ultérieure.