‘Fortnite’ est enfin disponible sur le Google Play Store!

Si vous êtes fans de jeux vidéo, nous avons une excellente nouvelle pour vous, comme l’un des titres les plus importants de ces dernières années – et même de la décennie – Il sera disponible dans le seul magasin virtuel qui manquait, Google Play. Bien sûr, nous parlons de Fortnite, le jeu Epic Games populaire qui ne cesse de le casser dans le monde et qu’il sera enfin disponible sur la plateforme de distribution d’applications de tous les utilisateurs d’Android.

Vous vous demandez probablement pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour faire ses débuts dans la boutique Google? Eh bien, si vous ne vous en souvenez pas ici, nous vous raconterons tout ce qui s’est passé entre ces deux-là. Tout a commencé en 2018 quand Epic Games était sur le point de lancer Fortnite pour tous les smartphones, mais tout n’était pas parfait car Au moment de vouloir télécharger ce titre sur le Play Store, ils ont réalisé que la société demandait une commission de 30% aux développeurs pour avoir ce jeu vidéo sur leur plate-forme.

Bien sûr, Epic Games a complètement refusé, car il ne semblait pas juste de devoir payer un montant aussi élevé et, en plus, ils gagneraient des millions de dollars pour les achats effectués au sein de Fortnite. Bien sûr, Google n’allait pas rester les mains croisées, car lorsque la position de la société de développement a été rendue publique Ils ont répliqué en disant que le jeu n’avait pas réellement atteint leur plateforme car l’installateur avait un problème de sécurité., quelque chose qui a fait réfléchir plus d’un sur la nécessité de l’installer sur leurs téléphones portables en dehors de la boutique officielle.

Le but de Google – au-delà d’ajouter du carburant au feu – est vrai, car il a été prouvé que ces applications et jeux téléchargés en dehors de l’installateur officiel ont tendance à être dangereux pour les utilisateurs, bien que des failles aient également été trouvées dans leur magasin. Après avoir fait tout le chemin sous l’eau (et avec de nombreux fans payant pour la vaisselle cassée), ils ont décidé de corriger les aspérités et de faire équipe pour amener Fortnite sur le Play Store.

Alors maintenant, vous savez, si vous voulez une option pour vous divertir pendant ces jours de quarantaine, lorsque nous ne pouvons plus trouver quoi faire pendant notre temps libre, vous pouvez donner des jeux Fortnite durs et solides. Si vous souhaitez télécharger ce jeu vidéo depuis le PlayStore, vous pouvez le faire en cliquant ICI.