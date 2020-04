Fortnite est enfin disponible sur le Google Play Store

Fortnite est enfin disponible pour Android via le Google Play Store. Auparavant, le jeu était disponible pour Android mais en dehors du Google Play Store.

Il y a plus d’un an, ils avaient certaines communications entre Epic et Google pour le géant de l’Internet afin d’éliminer les 30% de frais pour le paiement du jeu dans le Google Play Store, car dans ce cas, c’est une plate-forme de distribution avec plus de 50% de part de marché, il était fondamentalement illégal. Mais Google a refusé, comme Epic l’a indiqué à l’époque dans une interview avec The Verge.

Epic Games finit par céder et met Fortnite sur Google Play Store

Apparemment, après avoir pu conclure avec une bataille perdue par Epic Games, le distributeur a finalement cédé et rendu officiellement Fortnite disponible pour Android dans la boutique officielle de Google, expliquant sa décision avec la déclaration suivante:

Après 18 mois de fonctionnement de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une conclusion de base: Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que la sécurité répétitive pop et les mises à jour terrifiantes pour les logiciels téléchargés et mis à jour, les accords restrictifs des fabricants et des opérateurs, les relations publiques de Google qui caractérisent les sources de logiciels tiers, tels que les logiciels malveillants, et les nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer directement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store. “Lit la déclaration. “Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store.”

La déclaration a poursuivi: «Nous allons demander à Google de revoir ses politiques et ses activités dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres de contacter et de s’engager dans le commerce avec les clients sur Android et Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, que nous pouvons rivaliser sur un pied d’égalité ».

Bien sûr, il convient de noter que les politiques d’Apple Store fonctionnent presque de manière identique à celles de Google. Cependant, Epic Games n’a jamais eu la possibilité de lancer Fortnite en tant que logiciel tiers pour les appareils iOS, mais a plutôt choisi d’accepter les conditions d’Apple dès le premier jour.

Vous pouvez maintenant télécharger Fortnite pour Android gratuitement dans Google Play Store.

Partagez-le avec vos amis!