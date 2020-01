Fortnite Gnome Location: Où chercher entre les boiseries Logjam, la cabane en bois et l’arbre à godets

Fortnite a deux nouveaux ensembles de défis cette semaine, chacun ayant une mission qui vous demande de rechercher un gnome caché quelque part autour de l’île. Dans le Rippley Vs. Ensemble de boues, vous devrez rechercher le gnome caché trouvé entre Logjam Woodworks, une cabane en bois et un arbre à godets. Si vous ne parvenez pas à le retrouver, voici où le trouver.

Où est l’emplacement du gnome caché?

Comme l’indique l’indice de défi, le gnome que vous recherchez est caché quelque part entre trois objets. Chacun d’eux est situé dans le marais dans le coin sud-ouest de l’île, ce qui devrait réduire considérablement la zone de recherche.

Le plus facile à trouver est Logjam Woodworks, l’usine située dans la partie ouest de Weeping Woods. La cabane en bois se trouve au sud-ouest du moulin, tandis que l’arbre à godets – qui est littéralement un petit arbre décoré de seaux – est au sud-est de la cabane. Cela place le gnome à l’intérieur d’un arbre situé entre les trois zones.

Comment terminer le défi

Maintenant que nous savons où le gnome est caché, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre dans cette zone et d’interagir avec le gnome lorsque vous le repérez pour terminer le défi. Gardez à l’esprit, cependant, que le gnome n’apparaîtra pas sur la carte jusqu’à ce que vous ayez déverrouillé cette mission, vous devrez donc d’abord effacer quelques-uns des autres Rippley Vs. Défiez les boues avant de pouvoir les trouver.

Comme mentionné précédemment, il y a deux nouveaux ensembles de défis Fortnite cette semaine. L’autre est appelé 8-Ball Vs. Scratch, et il a sa propre mission liée aux gnomes. Si vous avez besoin d’aide pour le retrouver, consultez notre autre guide sur les gnomes cachés. Vous pouvez également trouver des cartes et des conseils pour les défis antérieurs de cette saison dans notre résumé complet des défis du chapitre 2 de Fortnite.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.