Fortnite pour iOS mis à jour avec une prise en charge améliorée du joystick et un gameplay de 120 FPS sur iPad Pro

Fortnite continue d’être l’un des jeux les plus populaires du moment, et Epic Games a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs qui ont un iPhone ou un iPad. Une nouvelle mise à jour de la version iOS du jeu améliore la compatibilité avec les joysticks et ajoute également un gameplay de 120 FPS sur des appareils compatibles pour la première fois.

Les joysticks étaient déjà compatibles avec Fortnite sur iOS, qui comprend les contrôleurs Xbox One S et PlayStation 4, mais les joueurs peuvent désormais également utiliser pleinement les boutons cliquables de la manette (L3 et R3). En plus de la nouvelle fonctionnalité, la mise à jour apporte quelque chose qui améliore certainement le gameplay pour les utilisateurs d’iPad.

Fortnite profite désormais pleinement de la puce A12X Bionic d’Apple sur l’iPad Pro de 3e génération pour augmenter les fréquences d’images graphiques. Auparavant limités à 60 FPS, les utilisateurs des derniers modèles d’iPad Pro peuvent désormais jouer au jeu avec jusqu’à 120 FPS, grâce à la technologie ProMotion derrière l’écran. Cela rend les animations extrêmement fluides, car les images sont affichées avec le double du taux normal.

C’est incroyable de voir cette possibilité sur un appareil portable comme l’iPad Pro, car il faut généralement un ordinateur puissant pour atteindre des taux de trame plus élevés dans des jeux comme celui-ci. Il montre que les processeurs et GPU conçus par Apple peuvent battre les processeurs de bureau utilisés dans les ordinateurs et les ordinateurs portables comme le MacBook Pro pour certaines tâches.

Epic Games a publié une liste de tout ce qui a changé dans la dernière version du jeu, accessible ici.

Fortnite est disponible gratuitement sur l’App Store et il est compatible avec les appareils fonctionnant avec la puce A8X et les versions ultérieures.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: