Fortnite sur iPad Pro vient de recevoir une énorme mise à niveau de la fréquence d’images

La version iPad Pro de Fortnite vient de recevoir une amélioration considérable des performances, grâce à une nouvelle mise à jour (version 11.40.1) d’Epic Games qui permet la prise en charge du gameplay à 120 images par seconde (fps).

Actuellement, la fonctionnalité 120fps n’est prise en charge que par les tablettes iPad Pro 11 (2018) et iPad Pro 12.9 (2018) d’Apple, qui offrent des écrans Liquid Retina capables de taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, la fonctionnalité n’est disponible que pour ceux qui ont mis à jour leurs tablettes iPad Pro vers iOS 13.

Une fois mis à jour, les utilisateurs peuvent activer le mode 120fps dans les paramètres de Fortnite, bien que cela réduise les paramètres visuels du jeu à “ moyen ”, réduisant considérablement sa résolution dans le processus – décevant, mais attendu, étant donné que les paramètres graphiques “ élevés ” et “ épiques ” de Fortnite sont uniquement proposés à 60fps et 30fps, respectivement.

Cela dit, c’est toujours un énorme avantage en termes de performances par rapport aux versions de console de Fortnite, qui sont verrouillées à 60 images par seconde sur PS4 et Xbox One et à 30 images par seconde sur Nintendo Switch.

En plus de l’augmentation de la fréquence d’images, la dernière mise à jour de Fortnite apporte également la prise en charge des boutons de la manette sur les contrôleurs de jeu, ce qui est pratique maintenant que les contrôleurs PS4 et Xbox One sont pris en charge nativement par iOS 13.

