Fortnite taquine le contenu de la saison prochaine avec une transmission interceptée

Fortnite taquine le nouveau contenu de seas0n suivant avec des messages Twitter très cryptés mentionnant une transmission interceptée. Fortnite est actuellement dans la première saison du chapitre deux, qui a apporté une toute nouvelle carte à explorer. La deuxième saison devrait être lancée le 20 février.

Epic Games a surpris les joueurs l’année dernière lorsque Fortnite a été aspiré par un trou noir géant. Tous les joueurs qui ont démarré le jeu ont eu droit au trou noir qui les regardait. En réalité, Epic Games a supprimé les serveurs du jeu afin de préparer le jeu pour son énorme lancement du chapitre 2. Lorsque les joueurs ont finalement pu accéder à Fortnite, ils ont eu droit à une toute nouvelle carte, mettant l’accent sur le gameplay aquatique et une mise à jour de la passe de bataille. Epic Game a également ajouté des bots au chapitre 2, pour aider à équilibrer le gameplay et le matchmaking.

Fortnite a publié aujourd’hui deux teasers sur sa page Twitter officielle qui sont censés donner aux fans un indice sur ce à quoi s’attendre dans la saison deux. La première image ne révélait pas grand-chose à part les mots “transmission interceptée” et du texte expurgé. Le deuxième teaser, d’autre part, a fait théoriser plusieurs fans. Cette image a un contour en forme de tête en arrière-plan et plusieurs parties dorées flottant autour. Certains fans ont déjà essayé d’assembler ces pièces comme un puzzle et ont découvert qu’elles semblent être un visage en quelque sorte. Pour le moment, rien n’indique ce que cela signifie, mais les fans ont déjà émis plusieurs théories.

Epic Games a déclaré qu’il y aurait plusieurs changements au jeu avec la saison deux. Lorsque la nouvelle saison a été annoncée il y a quelques semaines, l’annonce était pleine d’une grande quantité de texte expurgé. Malgré les taquineries de la saison prochaine, la société n’a pas vraiment révélé trop, sauf que le Fortnite adoptera le moteur physique Chaos d’Unreal Engine. Cela mettra considérablement à jour l’apparence du jeu de près de trois ans et, espérons-le, donnera aux joueurs une nouvelle expérience de sensation.

Malgré que certains joueurs commencent à passer à d’autres titres, il semble que Fortnite soit là pour rester pendant un certain temps. Le nouveau chapitre a apporté toutes sortes de nouvelles fonctionnalités que les joueurs peuvent vérifier et explorer, et il semble qu’Epic Games ait beaucoup plus de choses à cacher. Ces nouvelles taquineries ont été incroyablement cryptiques et étranges, il semble donc que les joueurs devront simplement attendre quelques jours de plus pour voir ce que Fortnite leur réserve.

Fortnite peut être joué sur PlayStation 4, Xbox One, Android, Nintendo Switch, iOS et PC. La saison deux sera lancée le 20 février 2020.

