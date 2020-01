Fortnite, transformez vos mouvements de danse en emotes grâce à TikTok

L’un des jeux les plus populaires du moment collaborera bientôt avec l’une des plateformes de médias sociaux les plus utilisées; Fortnite a ouvert une “ compétition de danse ” en collaboration avec TikTok pour amener les mouvements des joueurs dans le jeu en tant qu’emote.

Les utilisateurs de TikTok sont encouragés à soumettre leurs «mouvements de danse originaux» via la plate-forme vidéo de format court, avec la promesse que les plus beaux et les plus originaux seront transformés en emotes. Cela signifie que vous pouvez voir votre danse bouger à l’intérieur de Fortnite et l’utiliser avec vos amis et des millions d’autres joueurs.

Fortnite, avec TikTok, vous pouvez gagner de gros prix

Ce n’est pas une décision surprenante d’Epic Games, le développeur de Fortnite, qui ces dernières années a été occupé par diverses actions en justice pour les emotes dans ses jeux. Il y a aussi une récompense pour les créateurs d’un nouvel emote: les coups gagnants rapporteront au propriétaire 25 000 V-Bucks et un pack avec plusieurs objets de la franchise Fortnite. Il s’agit notamment d’une sacoche, d’un Funko, d’une paire de sweats à capuche, d’un drone similaire au bus de combat du jeu et d’un nouveau jeu de marque Fortnite.

Pour gagner, vous avez besoin de TikTok. Vous pouvez télécharger l’application depuis l’App Store et Google Play et créer un compte pour commencer à surfer sur les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes dans l’application, vous devez vous filmer tout en effectuant un mouvement de danse original et étiqueter la vidéo avec #EmoteRoyaleContest. N’oubliez pas que la vidéo ne doit pas durer plus de quinze secondes et que vous devez utiliser l’une des pistes musicales pré-approuvées par Epic.

La compétition a commencé le 18 janvier et se terminera le 24 janvier.