Fortnite V-Bucks ne sera pas taxé par l’IRS … pour l’instant

Fortnite V-Bucks mentionne sur un site Web officiel du gouvernement que les craintes concernant la taxe sur les devises dans le jeu ont été suscitées, mais l’IRS a décidé de ne pas taxer les devises virtuelles – pour l’instant. Étant donné que les monnaies virtuelles comme les V-Bucks et Roblox Les Robux ont une valeur réelle en espèces, l’IRS avait décidé qu’il voulait un morceau de l’action – en particulier de ceux qui reçoivent lesdites monnaies virtuelles dans le cadre de leur travail. Son site Web a récemment suscité la controverse lorsque le contribuable a déclaré qu’il voulait un morceau de chaque V-Buck acheté.

Jusqu’à récemment, l’IRS avait un curieux message sur son site Web concernant la monnaie virtuelle. Le libellé du site indique que les V-Bucks de Fortnite et Robux de Roblox peuvent être soumis à des “conséquences fiscales”. Ces exemples ont été cités aux côtés de Bitcoin et Ether en tant que “monnaie virtuelle convertible” car ils peuvent être échangés entre utilisateurs et “échangés en dollars américains”.

CNN rapporte que l’IRS a discrètement supprimé la langue, avec IRS L’avocat en chef Michael Desmond a déclaré aux journalistes que l’ajout des monnaies de jeu virtuel aux côtés de Bitcoin était une erreur. L’IRS a peut-être réalisé qu’il n’y avait aucun moyen officiel de reconvertir la plupart des devises comme les V-Bucks en espèces. Bien que les V-Bucks soient parfois utilisés pour blanchir de l’argent sur le Dark Web, la plupart des gens les utilisent pour acheter de nouveaux produits cosmétiques.

Desmond a initialement refusé de préciser si les monnaies de jeux virtuels devraient être déclarées. Pourtant, l’IRS a expliqué plus tard que les monnaies virtuelles qui ne quittent pas l’environnement de jeu n’auraient pas besoin d’être incluses dans les déclarations de revenus. Robux, cependant, peut être reconverti en espèces, donc l’IRS peut toujours vouloir obtenir un morceau de cette action. Malgré la suppression du site Web, le formulaire fiscal IRS 1040 2019 demande: «À tout moment en 2019, avez-vous reçu, vendu, envoyé, échangé ou autrement acquis un intérêt financier dans une monnaie virtuelle? Les contribuables devront répondre «oui» s’ils ont reçu gratuitement des monnaies virtuelles, en ont vendu ou en ont échangé pour des biens ou des services – même d’autres monnaies virtuelles.

À ce stade, presque tous les grands jeux utilisent une certaine forme de monnaie virtuelle. Bien que l’IRS ait supprimé le langage qui comprenait les devises de jeu (pour l’instant), il est clair qu’il a réalisé le montant d’argent qui peut être lixivié des joueurs s’il va de l’avant avec les exigences de déclaration pour les devises achetées dans le jeu. La plupart des devises de jeu fonctionnent comme des cartes-cadeaux: la monnaie est achetée, puis peut être utilisée pour acheter des objets dans le jeu. Si l’IRS va de l’avant avec quelque chose comme ça, ce serait comme taxer le revenu d’une personne, puis les taxer à nouveau pour l’achat d’une carte-cadeau. Que cette langue soit sur le site Web de l’IRS était imprudent et plus que ridicule. Pourtant, cela agit comme un signe que les joueurs, en particulier les streamers qui accumulent de grandes quantités de monnaies virtuelles, ont beaucoup à s’inquiéter si l’IRS décide de taxer l’argent du jeu.

