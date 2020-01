Fortnite, vous pouvez désormais jouer à 120FPS sur iPad Pro

Grâce à la dernière mise à jour Fortnite d’Epic Games, le jeu Battle Royale reçoit un soutien important. Désormais, les utilisateurs d’un iPad Pro peuvent l’utiliser pour jouer au titre gratuit d’Epic Games à 120 Fps. Cela signifie que les utilisateurs pourront profiter d’une expérience de jeu plus fluide, qui était attendue depuis longtemps. De plus, cette nouvelle mise à jour offre la prise en charge des boutons de stick analogique L3 et R3.

Le gameplay sur les consoles de la génération actuelle est toujours limité à 60 FPS. Le gameplay 120FPS est donc quelque chose que même les versions PS4 et Xbox One de Fortnite ne peuvent pas atteindre. Cela signifie que les joueurs Fortnite qui jouent à 60FPS ou 30FPS n’auront d’autre choix que d’envier les utilisateurs d’iPad Pro.

Fortnite, une mise à jour importante apporte 120 FPS à iPad Pro

Le framerate mobile 120FPS vous permet également de voir tout le potentiel de l’écran ProMotion sur l’iPad Pro. Si vous combinez un écran 120Hz avec 120FPS, votre expérience de jeu atteint un nouveau niveau. Pour activer manuellement les paramètres de framerate sur mobile, accédez simplement aux paramètres vidéo du jeu Fortnite et augmentez le FPS jusqu’à 120.

Malheureusement, dès que vous activez 120FPS, la qualité graphique passera automatiquement à moyenne. Cela signifie que vous devrez faire des compromis, car cela est fait pour vous assurer que votre appareil ne surchauffe pas. De plus, cela contribue à réduire l’impact sur la durée de vie de la batterie de l’appareil.

Le seul inconvénient est que les joueurs qui utilisent les paramètres 120FPS auront évidemment un avantage significatif sur les joueurs qui exécutent le jeu avec des paramètres FPS inférieurs.