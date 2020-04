Forza Street arrive sur iPhone et iPad le 5 mai, avec des cadeaux

Microsoft et Turn 10 ont annoncé que le jeu de course PC et Xbox Forza Street arrivera sur iPhone, iPad et Android le 5 mai.

Aucun détail sur les prix n’a été révélé, mais il semble que ce sera un jeu freemium, car l’annonce fait référence aux «crédits en jeu et à l’or»…

L’annonce a été faite sur le site Xbox.

Préparez vos moteurs… Forza Street arrive sur vos appareils iOS et Android le 5 mai. Nous avons reçu un engagement incroyable de la part des joueurs lors de la pré-inscription Android et nous sommes ravis de faire savoir aux joueurs iOS qu’ils vont eux aussi sortir dans la rue en quelques jours semaines.

Il y aura un cadeau pour toute personne téléchargeant et jouant l’application au cours du premier mois.

Pour une durée limitée, nous offrirons le pack du fondateur à tous ceux qui joueront à Forza Street entre le 5 mai et le 5 juin en guise de cadeau de bienvenue. Ce pack fondateur comprend la rare Ford GT 2017 et quelques crédits en jeu et de l’or dans votre centre de messages, en attente d’être ajouté à votre garage. Dans un jeu où la collecte et l’amélioration des voitures mèneront à la domination dans les rues, vous ne voulez pas manquer cette chance de débloquer cette supercar rare.

Engadget note qu’il s’agit d’une version plus simple et beaucoup plus courte du jeu PC et Xbox.

Street est une version simplifiée et de la taille d’une bouchée de Forza – compréhensible lorsque vous n’êtes probablement pas sur le point de tenir votre téléphone pendant la durée d’une course réaliste. Vous pouvez vous attendre à des voitures d’aspect familier, mais vous verrez également un mode basé sur l’histoire et des courses qui peuvent durer une minute.

La version complète du jeu a été initialement publiée sous le nom de Miami Street.

La bande-annonce ci-dessous était pour la version Windows 10 publiée il y a un an, alors ne vous attendez pas au même niveau de graphisme, mais cela donne au moins une idée du jeu.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: