Fossil apporte des modes d’économie de batterie de 5e génération à ses anciennes montres connectées

À l’époque où Fossil a présenté la cinquième génération de ses montres intelligentes, la société a clairement indiqué que les améliorations de la gestion de l’énergie sous forme de modes de batterie personnalisés viendraient également à ses montres de quatrième génération. Comme promis, cette amélioration logicielle a commencé à être déployée sur toute la gamme des appareils Snapdragon 3100 Wear de la génération précédente de Fossil, comme le Sloan HR, le Sport, le Venture et l’Explorist.

Les modes de batterie de Fossil se déclinent en quatre saveurs destinées à différents modes d’utilisation, comme notre propre Corbin Davenport l’a déjà expliqué dans sa revue Fossil Q: “ Daily ” est destiné à la charge nocturne et reste sur la plupart des fonctionnalités, à l’exception de l’affichage permanent. ‘Extended’ désactive toutes les radios sauf Bluetooth, et vous devrez allumer la montre en appuyant sur le bouton latéral. «Time Only» désactive complètement Wear OS et «Custom» vous permet de choisir les fonctionnalités à activer et désactiver. C’est toujours une solution de pansement par rapport à l’autonomie fiable de la batterie de l’Apple Watch, mais c’est mieux que ce que les autres montres Wear OS offrent.

Comme le rapporte Droid Life, toutes les montres Fossil Snapdragon Wear 3100 qui n’ont pas encore reçu les modes de batterie les obtiendront au cours de la semaine prochaine via une mise à jour qui se déroulera dans les airs. Étant donné que Fossil produit également des montres intelligentes pour ses autres marques, des produits comme le Misfit Vapor X et le Kate Spade Sport (entre autres) bénéficieront également du logiciel.