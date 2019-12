Fossil vient de résoudre le plus gros problème avec sa montre connectée HR hybride

Fossil a sorti sa nouvelle smartwatch hybride plus tôt cette année, et je l'ai revue le mois dernier. Le plus gros problème avec la montre n'est pas son manque de fonctionnalités ou son mauvais design – c'est que l'application compagnon envoie uniquement des notifications à la montre à partir d'une poignée d'applications prises en charge. Heureusement, Fossil a finalement résolu ce problème en activant la prise en charge des notifications pour toutes les applications.

En guise de rappel rapide, Fossil n'a autorisé que les applications de 13 applications à être envoyées à la montre HR hybride. La liste ne comprenait que certains des services de médias sociaux et de messagerie les plus populaires, et c'était une limitation complètement auto-imposée – il existe une API qui permet aux applications de lire les notifications de toutes les applications (Wear OS, Pushbullet et d'autres applications l'utilisent) . Je ne pouvais pas voir les messages professionnels de Slack ou les textes familiaux de Skype.

Fossil ne m'a jamais donné de réponse lorsque j'ai demandé pourquoi l'application avait cette limitation, mais maintenant elle a apparemment été corrigée. La version 4.2 de l'application Fossil Hybrid supprime entièrement la liste blanche, vous permettant d'ajouter ou de supprimer des notifications de toutes les applications installées sur votre téléphone, tout comme avec Wear OS et les appareils portables Samsung Galaxy.

Bien que les montres connectées hybrides de Fossil aient encore d'autres problèmes mineurs, je suis heureux de voir l'étrange limitation auto-imposée supprimée. Vous pouvez récupérer l'application mise à jour à partir du lien ci-dessous ou à partir de APKMirror.