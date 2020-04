Fournitures de masque facial pour coronavirus, offres Bose rares, vente d’AirPods Pro, plus – .

J’espère que vous avez un dimanche merveilleusement relaxant, et nous avons un tas d’offres incroyables à vérifier pour vous aider à vous mettre dans le bon état d’esprit pour profiter de votre journée. Les points forts incluent AirPods Pro au meilleur prix d’Amazon, des fournitures de masques faciaux DIY qui sont maintenant de retour en stock sur Amazon afin que vous puissiez créer vos propres masques facilement en quelques minutes (découvrez comment fabriquer des masques ici), un désinfectant UV pour smartphone le plus vendu qui tue les bactéries et les virus, une offre folle qui vous offre une tablette Fire HD 8 reconditionnée certifiée de 80 $ plus une station de charge en mode spectacle de 40 $ pour seulement 39,99 $, plusieurs offres Bose rares, y compris 50 $ de réduction sur les écouteurs Bose 700 ANC qui ne seront jamais en vente et un barre de son Bose compacte impressionnante pour seulement 179 $, les vrais tueurs sans fil AirPods de Sony avec suppression du bruit pour seulement 198 $ ou 119 $ si vous obtenez des rénovations,

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Jeramey Lende / Shutterstock

.