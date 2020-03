Fox acquiert le service de streaming gratuit et financé par la publicité «Tubi» pour 440 millions de dollars

Fox prévoit de plonger dans l’industrie du streaming avec une acquisition de 440 millions de dollars du service de streaming financé par la publicité Tubi. Fox Corporation s’efforce d’élargir ses offres de vente directe aux consommateurs, et elle pense que l’acquisition de Tubi lui permettra de faire exactement cela.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Tubi est un service vidéo à la demande de plus en plus populaire, gratuit et pris en charge par les publicités. La société vante une bibliothèque de plus de 20 000 émissions de télévision et films avec environ 25 millions d’utilisateurs mensuels actifs. Alors que de nombreuses sociétés de streaming sont passées à la tarification des abonnements, Tubi s’est démarquée avec son marketing «sans carte de crédit» avec des applications pour iPhone, iPad et Apple TV.

Dans une déclaration à Variety, le PDG de Fox Corp., Lachlan Murdoch, a expliqué l’acquisition:

“Tubi élargira immédiatement notre audience et nos capacités de vente directe aux consommateurs et offrira à nos partenaires publicitaires davantage d’opportunités pour atteindre des audiences à grande échelle”, a déclaré le président-directeur général et PDG de Fox Corp., Lachlan Murdoch, dans un communiqué. “Surtout, couplé à la puissance combinée des réseaux existants de Fox, Tubi fournit une base substantielle à partir de laquelle nous stimulerons la croissance à long terme dans le domaine du direct au consommateur.”

Fox dit qu’il prévoit de continuer à exploiter Tubi en tant que service indépendant, et le fondateur et PDG de Tubi, Farhad Massoudi, dirigera ces efforts. Tubi comprend du contenu de Warner Bros., Paramount, Lionsgate et NBCUniversal.

Si cet accord vous semble familier, c’est parce que Viacom a fait une acquisition similaire du service de streaming TV entièrement gratuit et basé sur la publicité “Pluto TV” l’année dernière. Viacom a dépensé 340 millions de dollars pour cette acquisition et le contenu de Pluton jouera un rôle dans le prochain service de streaming ViacomCNBS.

Vous pouvez essayer vous-même Tubi maintenant gratuitement, sans carte de crédit ni frais d’abonnement requis.

