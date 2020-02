Foxconn arrête la production en raison de Coronavirus

la danger de contagion du coronavirus cela oblige les producteurs chinois à se mettre à couvert. Pour assurer la sécurité de leurs salariés, différentes entreprises ferment leurs portes afin de limiter les dégâts causés par l’épidémie.

En ce qui concerne les dirigeants de Hon Hai Precision Industry Co., mieux connu sous le nom de Foxconn, ont dit à leurs employés de rester à la maison. Le choix chevauche la pause pour fêter le nouvel an chinois dont les vacances se termineront le 10 février. La nouvelle a été confirmée par Bloomberg News qui a reçu une note directement de la société.

Foxconn ferme des usines en Chine

Foxconn est l’un des principaux fournisseurs et partenaires d’Apple la paralysie de la production asiatique pourrait donc avoir de graves répercussions. Bien que les usines du fabricant soient dispersées dans toute la Chine, la fermeture de la division opérant à Shenzhen est un coup dur. L’usine est en fait l’une des plus grandes du pays et abrite également le siège social de l’entreprise.

Des centaines d’employés resteront chez eux “pour assurer la sécurité de tous et conformément aux décisions du gouvernement chinois d’empêcher de nouvelles formes d’infection”. C’est ce que nous lisons dans la note officielle. Foxconn confirme que plus d’informations seront communiquées prochainement et s’engage à protéger les droits des travailleurs tout au long de la crise.

Cette nouvelle de clôture des usines fait suite à un choix similaire mis en place par Xiaomi. La marque a en effet décidé de fermer tous leurs Mi Stores pour les mêmes raisons. Les répercussions du Coronavirus sont également visibles sur le MWC 2020. De nombreux fabricants ont a décidé de sauter l’événement pour éviter de tomber sur le virus.