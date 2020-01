Foxconn dément le rapport annonçant l’annulation d’une nouvelle usine en Inde suite à un différend avec Apple

Le fournisseur d’Apple, Foxconn, réfute les informations selon lesquelles il aurait renoncé à un accord pour investir 5 milliards de dollars dans des installations de fabrication en Inde. Le Times of India a rendu compte pour la première fois de cette évolution cette semaine, citant les commentaires du ministre des Industries Subhash Desai.

Il semble qu’il y ait eu un certain niveau de mauvaise communication entre Foxconn et le gouvernement indien. Desai aurait déclaré à la presse que l’investissement de Foxconn en Inde ne se concrétiserait pas en raison de la concurrence accrue des entreprises manufacturières locales, ainsi que d’un “différend interne” entre Foxconn et Apple.

«L’engagement d’investissement pris par Foxconn ne tient pas. Cela ne se produira pas non plus à l’avenir », a déclaré Desai.

Foxconn avait pour la première fois conclu un protocole d’accord avec l’Inde en 2015, la société acceptant d’augmenter les investissements dans la fabrication indienne et prévoit d’établir 10 à 12 installations en Inde d’ici 2020 pour la production d’électronique grand public.

Cependant, suite au rapport du Times of India, Foxconn a publié sa propre déclaration. S’adressant à Focus Taiwan, un porte-parole de Foxconn a réfuté les affirmations de Desai. Le fabricant a déclaré que les rapports d’un «différend interne» avec Apple sont faux et que les plans de production en Inde avancent.

Ce ne serait pas une déclaration Foxconn sans couverture, cependant. La société a ajouté qu’elle revoit régulièrement ses «plans d’investissement mondiaux» et qu’elle «fera des ajustements pour répondre aux besoins de ses clients».

En tant que tel, le résultat final reste à voir. Foxconn devrait augmenter sa production d’iPhones en Inde, mais il reste à voir si cela est toujours sur les cartes. Après tout, Foxconn n’a pas le meilleur bilan en matière de suivi des engagements d’investissement.

Malgré l’incertitude entourant la fabrication, les analystes sont optimistes quant aux performances d’Apple en Inde. Apple fabrique déjà l’iPhone XR en Inde, ce qui, selon les analystes, a permis à l’entreprise d’améliorer ses performances dans le pays l’année dernière.

