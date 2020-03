Foxconn dit que le coronavirus a fait baisser ses revenus de 1,6 milliard de dollars en février

Apple avait précédemment averti qu’il ne respecterait pas ses prévisions pour le trimestre de mars et maintenant l’un de ses principaux partenaires de fabrication, Foxconn a partagé aujourd’hui une mise à jour sur la façon dont le coronavirus a affecté son activité. Il montre l’ampleur de l’impact du virus lors de la comparaison des revenus du mois dernier avec janvier et la même période de l’année dernière.

Rapporté par CNBC, Foxconn a précisé que ses revenus de février s’établissaient à 7,26 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 1,61 milliard de dollars ou 18% en glissement annuel par rapport à 8,87 milliards de dollars en février 2019. Il s’agit de la plus forte baisse des revenus de l’entreprise depuis 2013, année où elle a enregistré une baisse de 19% en glissement annuel. En regardant les revenus de Foxconn mois après mois, en février, il a chuté de 40%.

À la mi-février, l’une des plus grandes usines de fabrication d’iPhone de Foxconn a été interdite de réouvrir, tandis qu’une autre ne comptait que 10% de personnel. Plus tard en février, ses activités ont repris, mais l’entreprise a eu du mal à remettre ses employés au travail et a même utilisé des primes et de la nourriture gratuite pour les inciter.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que Foxconn prévoyait de fonctionner à nouveau à pleine capacité d’ici la fin mars et le rapport de CNBC fait écho à cette estimation aujourd’hui.

Apple a interdit les voyages dans les régions qui connaissent des épidémies de coronavirus plus graves, ce qui signifie que ses ingénieurs ne sont pas en mesure de poursuivre le travail qu’ils font normalement à cette période de l’année, comme les tests de validation. Cependant, nous entendons dire que le lancement de l’iPhone 12 ne sera pas retardé.

Pendant ce temps, il semble que de nouveaux produits annoncés ce printemps lors d’un événement potentiel en mars pourraient voir une disponibilité limitée ou retardée.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube