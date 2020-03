Foxconn espère être pleinement opérationnel d’ici la fin mars

Le principal fournisseur d’Apple est la société taïwanaise Hon Hai Precision Industry Co., mieux connu sous le nom de Foxconn. Cependant, les usines dédiées aux appareils Cupertino, ainsi que pour tous les autres fabricants qui comptent sur Foxconn, ils sont principalement situés en Chine.

En ce moment, c’est un problème grave car il doit être fait considérer l’épidémie de coronavirus qui a frappé la région asiatique et le reste du monde. Le gouvernement chinois a autorisé la fermeture de tous les sièges sociaux des principales entreprises dans le but de contenir la propagation de l’épidémie. Cela signifie que les usines Foxconn sont également actuellement fermées, avec de graves répercussions sur la production mobile mondiale.

Les gestionnaires de Foxconn sont cependant optimistes, en effet, il est prévu que les usines chinoises seront à nouveau pleinement opérationnelles sous peu. Les premières estimations semblent indiquer que la situation reviendra à la normale fin mars.

Le retour à la production de Foxconn pourrait bientôt être suivi par toutes les autres usines. De cette façon, l’économie chinoise pourrait revenir à la croissance en entraînant l’ensemble de l’économie mondiale.

Foxconn prêt à reprendre la production en Chine

En ce moment, en fait, les travailleurs ne peuvent pas quitter leur domicile et si possible, oui essaie d’opérer dans le travail intelligent. De toute évidence, cela n’est pas possible pour la production industrielle, car la main-d’œuvre humaine est toujours nécessaire.

Selon les mots de Young Liu, président de la société, il n’est pas possible de quantifier les pertes résultant de ces situations. L’interruption prolongée du travail pendant plusieurs jours a certainement causé des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement de toutes les entreprises concernées.

Étant donné que Foxconn fabrique des smartphones aux ordinateurs, en passant par l’électronique grand public et les consoles, l’impact sur l’économie est encore plus grand. Nous devons juste attendre plus de détails qui arriveront certainement dans les prochains jours.