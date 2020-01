Foxconn ferme des usines pour prévenir les infections à coronavirus

Avant le épidémie de coronavirus ce qui affecte la Chine et d’autres pays du monde, le gouvernement Xi Jinping a pris la décision de fermer certaines usines Foxconn et Samsung afin d’éviter la contagion.

Ajouté à la quarantaine à Wuhan, la Chine a ordonné la fermeture temporaire des usines Foxconn, Samsung, Johnson & Johnson et d’autres sociétés situées à Suzhou, une ville industrielle située à l’ouest de Shanghai.

La fermeture aura un impact évident pour Apple et Samsung

Alors que les travailleurs des entreprises de Shanghai retourneront 10 février, Les usines de Suzhou prendront encore une semaine. La décision aura un impact évident sur la fabrication de composants et d’appareils Apple et Samsung.

Dans le cas de Foxconn, la société a demandé aux employés en visite à Taïwan pour le nouvel an lunaire d’y rester et ne revenez pas à l’usine de Wuhan. La ville d’origine du coronavirus est en quarantaine, avec un accès limité et plusieurs lieux publics fermés par peur d’une nouvelle contagion.

Le coronavirus n’est pas une urgence de santé publique internationale

Bien que le Organisation mondiale de la SANTE ne déclare toujours pas l’épidémie comme une urgence de santé publique internationale, plusieurs pays ont signalé des cas. Il La Chine est principalement touchée, étant la province du Hubei où plus d’infectés et de morts ont été recensés.

Il nombre total des personnes atteintes du virus représentaient 2886 dans le monde, avec 81 décédés et 59 qui ont été guéris. Jusqu’à présent, il n’existe aucun vaccin contre le nCoV, bien que les chercheurs y travaillent déjà.

La Chine se prépare à un scénario de plusieurs semaines

Il impact du coronavirus dans la production d’appareils, il n’a pas été entièrement calculé. En l’absence de vaccin et avec le nombre croissant de personnes infectées, la Chine ne sait pas combien de temps durerait la quarantaine ou la fermeture des usines, bien que certains experts de l’OMS ils se préparent à un scénario de plusieurs semaines.

Selon le Financial Times, le président chinois Xi Jinping a déclaré que l’épidémie de coronavirus représente un enjeu économique majeur, qui s’ajoute aux manifestations de Hong Kong, à l’épidémie de peste porcine et à la guerre commerciale avec les États-Unis.

