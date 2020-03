Foxconn, le blocus de la production a un impact sur les revenus

L’épidémie de coronavirus qui frappe le monde amène les gouvernements à prendre des décisions drastiques. Surtout en Chine, le gouvernement a contraint les usines à fermer pour tenter de juguler la contagion.

Parmi ces usines, le nom Foxconn se démarque certainement, célèbre pour être le principal fournisseur d’Apple et de nombreuses autres marques technologiques. la la fermeture forcée des activités de production est actuellement indéfinie. Dans un récent communiqué, les dirigeants ont exprimé leur volonté de revenir pleinement opérationnels d’ici fin mars.

Cependant, dans l’attente de revenir à la normale, les administrateurs de Foxconn évaluer l’impact du Coronavirus sur les finances de l’entreprise. Selon les premières estimations, les revenus pourraient chuter jusqu’à 15% pour l’électronique grand public au premier trimestre fiscal.

Foxconn tente d’estimer les pertes causées par le coronavirus

La société estime que la situation financière pourrait se stabiliser au deuxième trimestre. En fait, on suppose que la production reviendra à un état stable et il sera possible de rattraper le temps perdu. Malgré cela, les bénéfices ne devraient pas augmenter avant le milieu de l’année avec un recalcul à la baisse des résultats économiques prévus pour l’ensemble de l’année.

Les employés de Foxconn ont dû prolonger leurs vacances pour célébrer le nouvel an chinois. En fait, l’épidémie de coronavirus a commencé à se propager pendant les vacances, obligeant à prendre toutes les mesures encore en vigueur.

De toute évidence ce n’est pas seulement l’entreprise taiwanaise qui fait face à cette crise, mais toutes les entreprises ayant des usines en Chine. La mise en quarantaine imposée est devenue nécessaire pour limiter les contacts entre les personnes et donc la propagation de l’infection.