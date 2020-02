Foxconn, le Coronavirus continue de bloquer la production

Ces derniers jours, nous avions signalé que je Les dirigeants de Foxconn ont décidé de fermer les usines. Ce choix avait été fait en accord avec les autorités chinoises pour éviter de nouvelles infections à coronavirus.

Selon un récent rapport publié par ., le fabricant aurait pu rouvrir les usines et redémarrez avec une production courte. Avec une déclaration officielle, Foxconn a nié la nouvelle. Le communiqué de presse a été envoyé à la Bourse de Taipei en tant que mise à jour sur l’état de la production.

L ‘l’importance stratégique de Foxconn n’est pas en cause. Il suffit de penser que la société qui prend officiellement le nom de Hon Hai Precision Industry Co Ltd est un fournisseur de sociétés importantes, parmi lesquelles Apple se démarque. Il s’ensuit que le blocus de la production a un impact majeur sur l’économie chinoise mais aussi sur l’économie mondiale.

En raison du Coronavirus, les usines Foxconn restent fermées

Le groupe taïwanais fait directement référence au rapport . affirmant qu’il n’est pas fiable. En fait, le rapport indiquait des dates précises et des capacités de production à court terme. Il a été fait mention d’une reprise de la production de 10% d’ici le week-end et de plus de 50% à la fin du mois.

En ce moment aucune usine n’est rouverte. La seule information à considérer est que officiellement publié par Foxconn et les porte-parole. En outre, il n’est pas possible de fournir des détails sur la capacité de production des usines individuelles. Plus de détails seront publiés au cours des prochains jours. Foxconn continue de surveiller l’épidémie de coronavirus et évaluera les mesures à prendre en conséquence.