Foxconn offre des bonus, des repas gratuits, des navettes, un hébergement pour attirer les travailleurs

Afin de persuader les travailleurs de retourner dans ses usines de production, Foxconn leur propose des bonus, le transport en navette gratuite, les repas et l’hébergement…

Il a été signalé plus tôt dans le mois que la plus grande usine de montage d’iPhone de Foxconn ne comptait que 10% de personnel, les travailleurs ne pouvant ou ne voulant pas retourner au travail en raison des restrictions de voyage et des craintes d’une épidémie de coronavirus.

Le fournisseur d’Apple Foxconn a obtenu l’autorisation de reprendre la production dans une usine clé en Chine après avoir été forcé de la fermer à la suite d’une épidémie de coronavirus, mais seulement 10% de la main-d’œuvre de l’usine a réussi à revenir jusqu’à présent, a déclaré une source à ..

Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde, a obtenu le feu vert pour redémarrer la production dans la ville de Zhengzhou, dans le centre-est de la Chine, a déclaré la personne ayant une connaissance directe de la question.

Digitimes présente aujourd’hui les incitatifs offerts.

Foxconn Technology propose une série d’incitations pour encourager le retour et le recrutement d’un plus grand nombre d’employés pour ses principales usines d’assemblage à Shenzhen et Chengzhou, en Chine, en cherchant à expédier le plus possible d’iPhone à Apple, selon des sources du secteur.

Les sources ont déclaré que les contrôles stricts des déplacements et de la circulation et les craintes d’être infectés par le coronavirus ont découragé de nombreux employés de revenir. Mais Foxconn a offert des navettes, des repas et un hébergement gratuits aux navettes, en plus des opérations de désinfection en profondeur sur les sites des usines, selon les sources.

Foxconn a également augmenté le bonus supplémentaire de 3 000 CNY précédents (426,98 $ US) à 5 000 à 7 000 CNY pour les employés de retour et les nouveaux employés cherchant à atténuer les pénuries de main-d’œuvre dès que possible, ont indiqué les sources.

La société s’est d’abord vu refuser l’autorisation de rouvrir une deuxième usine d’assemblage d’iPhone à Shenzhen, mais celle-ci a depuis repris ses activités.

Foxconn travaille également sur l’expansion de la production en dehors de la Chine.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: