Foxtel offre aux abonnés un accès gratuit à plus de contenu, d’écrans et de données

Alors que les Australiens passent plus de temps à la maison dans l’isolement, Foxtel a annoncé qu’il offrait à ses abonnés plus de contenu, d’écrans et de données sans frais supplémentaires pour aider à rendre ces temps incertains un peu plus supportables.

À partir d’aujourd’hui et s’étendant jusqu’au 31 mai 2020, Foxtel offre à ses clients l’accès à ses chaînes de télévision dramatique, de divertissement, de style de vie, de documentaire, de réalité et pour enfants et à ses bibliothèques à la demande – aucune activation nécessaire.

Et, si vous êtes abonné à Foxtel Now, les packages de contenu Drama Extra, Docos, Pop, Lifestyle et Kids seront désormais ajoutés à vos packs Essentials, Pop ou Lifestyle.

De plus, les abonnés auront également accès à plusieurs écrans, ce qui leur permettra de regarder les offres de Foxtel sur jusqu’à deux appareils supplémentaires en même temps. Cela inclut la possibilité de diffuser l’application Foxtel GO sur des téléviseurs supplémentaires.

Mais ce n’est pas tout: des données haut débit illimitées sont fournies à tous les clients Foxtel Broadband et Foxtel NBN avec des allocations mensuelles de données, ce qui devrait faciliter un peu la vie des familles qui restent à l’intérieur.

La plupart des sports en direct étant annulés dans un avenir prévisible, il est fort probable que cette générosité soit motivée par le besoin de Foxtel d’offrir quelque chose en échange de la perte de l’un de ses plus gros tirages.

Cela dit, donner aux clients un accès gratuit à plus de contenu, d’écrans et de données est un très bon moyen de compenser à nos yeux.