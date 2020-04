Francesca Farago a craint un montage méchant et a eu une année remplie d’anxiété avant qu’il ne soit trop chaud pour être géré

Francesca Farago a déclaré qu’elle craignait d’être présentée comme une méchante au cours de l’année précédant la libération de Trop chaud pour le manipuler. Elle a été soulagée quand elle l’a finalement regardé, et les commentaires positifs écrasants qu’elle a reçus des fans ont été un poids énorme sur son dos.

Lorsque j’ai parlé à Francesca il y a moins d’une semaine, elle était étonnée de voir à quel point son nombre de followers sur Instagram avait augmenté. À ce stade, il était passé à un peu plus d’un million de followers. Elle en a maintenant éclipsé trois millions. Elle a été la star d’une émission à succès avec de nombreuses grandes personnalités, et elle aura probablement beaucoup d’autres opportunités découlant de son apparition dans la série. À l’heure actuelle, elle est mise en quarantaine au Canada, bien qu’elle se soit rendue en Californie pour voir Harry Jowsey. Les deux sont toujours ensemble, et Francesca a dit qu’elle voulait emménager avec Harry une fois la quarantaine des coronavirus terminée. Elle a dit que l’emplacement n’avait pas été décidé. La Californie semble être la destination probable, bien qu’elle ait mentionné qu’ils avaient parlé de vivre en Thaïlande.

La navigation n’a pas été facile pour sortir Harry du spectacle. C’était également difficile pour Francesca d’attendre la sortie de la série Netflix. Elle a dit à .: “Je pensais aussi que j’allais être un méchant, donc le fait que je reçois autant d’amour et tout ça est tout simplement incroyable.” Elle a dit qu’elle n’obtenait presque aucune négativité. Elle admet qu’au début de l’émission, elle était une “petite s ** t”.

Francesca s’attendait à ne pas être aimée pour avoir embrassé Harry puis Haley, s’ostracisant ainsi du groupe. Mais elle s’est rachetée. Et dans une émission destinée aux personnes qui apprécient les relations amoureuses insignifiantes, le fait que Francesca ait formé un véritable lien avec Harry l’a rendue plus sympathique à la finale. Francesca a déclaré: “Honnêtement, je suis toujours choquée” par l’accueil positif.

L’une des pires parties des émissions de télé-réalité est la haine que les candidats reçoivent des trolls des médias sociaux. Cela ravit l’expérience des fans lorsqu’ils savent qu’un montage négatif peut conduire à une personnalité de la télévision bombardée de vilains commentaires en ligne. Francesca a fait quelques choses dans l’émission qui auraient pu conduire certains de ces trolls à écrire des choses méchantes sur ses pages de médias sociaux. C’est peut-être un signe de l’époque où nous vivons que les gens sont prêts à être un peu plus gentils et à profiter d’un spectacle pour ce que c’est: une évasion.

