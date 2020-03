Francis Sinclair de Red Dead 2 et le programme Epsilon

Francis Sinclair, sujet de l’une des quêtes les plus étranges de Red Dead Redemption 2, peut se connecter Grand Theft Auto 5 à la franchise Old Western de Rockstar. Au fil des ans, quelques œufs de Pâques Red Dead et GTA ont suggéré que les deux pourraient avoir lieu dans le même univers, mais le PNJ voyageant dans le temps semble être la preuve la plus solide que les fans aient trouvée jusqu’à présent.

L’une des questions les plus intéressantes de Red Dead Redemption 2 concerne Francis, que le joueur peut trouver dans le cadre de la mission parallèle Stranger “Geology for Beginners”. Vêtu d’un pull et d’un pantalon quelque peu anachroniques, Francis parle avec un accent transatlantique, une affection du monde réel popularisée au moins trente ans après les événements de Red Dead Redemption 2. Il charge le joueur de trouver 10 mystérieuses gravures rupestres. Lorsque le joueur revient dans la cabine de Francis après avoir trouvé les dix, Francis est parti, laissant derrière lui des dessins qui semblent le montrer voyager dans le temps en Égypte ancienne et en Amérique moderne. Une femme entre alors dans la cabine, tenant un bébé qui partage le nom, la marque de naissance et la couleur des cheveux de Francis.

À elle seule, cette quête serait assez inhabituelle pour engendrer de nombreuses théories, mais ce qui la rend encore plus intéressante, c’est la connexion possible de Francis au programme Epsilon de GTA 5. Le programme Epsilon est un culte religieux introduit dans GTA 4 qui semble être une parodie de l’Église de Scientologie du monde réel. Le culte semble adorer une divinité nommée Kifflom, et ses membres suivent un ensemble de règles appelées Les 12 principes de Kifflom, qui comprennent des déclarations telles que “Tout le monde est lié à tout le monde, sauf les personnes aux cheveux rouges” et “,” Si vous avez une marque de naissance, vous descendez peut-être de Kraff, le célèbre [alien] Empereur du 4ème paradigme. “Ses membres portent également des robes bleu clair.

Comme l’a souligné l’utilisateur de Reddit the_monotonist après la sortie de Red Dead Redemption 2, tous ces aspects se reflètent dans Francis. Il a une marque de naissance sur l’œil gauche, tout comme l’exemple du site Web du programme Epsilon dans l’univers d’un possible descendant de l’empereur extraterrestre Kraff. Les cheveux roux de Francis indiquent que, selon les croyances du culte, il n’est pas lié à d’autres humains, ce qui suggère qu’il pourrait en effet être un étranger (ou le descendant d’un). Cela expliquerait également ses capacités surnaturelles apparentes de voyage dans le temps. De plus, son pull bleu clair semble être une référence à la tenue bleu clair du culte.

L’apparence de Francis semble se lier non seulement au programme Epsilon, mais à l’univers Red Dead de GTA, car c’est la première des références croisées de cette franchise qui semble être plus qu’un quatrième œuf de Pâques qui brise les murs. Cela étant dit, une autre citation sur le site Web du programme Epsilon pourrait réfuter cette théorie: la page de contact du site se lit comme suit: “Le programme Epsilon n’existe pas en un seul moment ou en un seul endroit”. Cela pourrait signifier que le programme Epsilon transcende les univers, et sa présence possible dans Red Dead Redemption 2 et GTA 4 et 5 ne signifie pas que ces jeux se déroulent réellement dans la même chronologie. Peut-être que les fans auront un aperçu des connexions Red Dead plus concrètes à la franchise GTA lorsque Rockstar lancera Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto 5 sorti le 17 septembre 2013 pour PlayStation 3 et Xbox 360, le 18 novembre 2014 pour PlayStation 4 et Xbox One et le 14 avril 2015 pour PC.

