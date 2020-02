Frappez vos achats de la Saint-Valentin aujourd’hui avec ces 3 grosses ventes – .

Écoutez, nous n’essayons pas de vous dire comment vivre votre vie, mais si vous finissez vos achats pour la Saint-Valentin 2020 maintenant, vous n’aurez pas à vous en préoccuper plus tard dans la semaine. Après tout, vous allez finir par vous retrouver à acheter des chocolats hors de prix et produits en masse qui n’ont même pas bon goût si vous laissez tout jusqu’à la dernière minute. Heureusement pour vous, il y a trois grosses ventes en ce moment sur Amazon qui vous aideront à faire vos achats pour la Saint-Valentin en quelques minutes, et vous finirez par lui procurer (ou lui) quelque chose qu’elle (ou lui) aimera réellement au lieu de simplement des fleurs et des chocolats moelleux.

Tout d’abord, la vente massive d’Amazon est en cours en ce moment sur à peu près tous les appareils Amazon populaires. Les points forts incluent la toute première réduction sur les vrais écouteurs sans fil Echo Buds avec Alexa, l’Echo Dot pour seulement 29,99 $, 35 $ de réduction sur le Kindle Paperwhite, 25 $ de réduction sur le tout nouveau Kindle, 25 $ de réduction sur l’Echo Show 5 tout le monde aime tant, Echo Speakers à partir de seulement 19,99 $, et nos deux offres préférées: un Echo Dot gratuit avec Ring Video Doorbell 2 ou Ring Video Doorbell Pro.

Ensuite, nous avons une vente exceptionnelle d’un jour sur huit coffrets cadeaux de thé Vahdam différents, qui sont les favoris d’Oprah. Tout le monde aime le thé, et ces coffrets cadeaux sont géniaux car ils durent évidemment beaucoup plus longtemps que le chocolat ou les fleurs. Les prix commencent à seulement 7,99 $ pour le coffret cadeau Signature Private Reserve Single Tin Caddy, mais notre choix préféré est le coffret cadeau 6 échantillons de thé du coffret cadeau World Reserve Private Reserve.

Enfin, nous proposons une vente spéciale d’une journée sur les plantes d’intérieur et les plantes succulentes. Les roses et autres fleurs sont toujours agréables, mais votre Valentine n’a que quelques jours pour les apprécier avant qu’elles ne se fanent et ne meurent. Ces plantes d’intérieur sont les cadeaux qui continuent de donner, car elles dureront aussi longtemps que vous en prendrez soin. Un ensemble de 11 plantes succulentes assorties peut être acheté pour seulement 20 $ et changer, les arbres d’argent populaires ne sont que 20,59 $, les fougères d’amour de 8 pouces sont à 23,99 $, et il y a beaucoup plus de choix.

Offres sur les appareils Amazon

Jusqu’à 50% de réduction sur les coffrets cadeaux Vahdam Tea

Économisez 20% sur les plantes d’intérieur et les plantes succulentes

