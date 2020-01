Fraude au remboursement de la fraude sur le tarif Rai: attention aux e-mails

Avec le tampon de voiture, le Frais Rai c’est l’un des droits d’accise les plus détestés du peuple italien. En fait, les contribuables demandent depuis longtemps la suppression des taxes susmentionnées, mais certains ont échoué. Malheureusement, les pirates Je suis toujours au coin de la rue. Ils ont mis en place une nouvelle arnaque qui profite de ce sentiment de ressentiment envers la taxe sur la possession du téléviseur.

Reconnaître un e-mail de phishing ce n’est pas toujours immédiat, et je cybercriminels ils trouvent toujours de nouvelles façons de nuire aux utilisateurs. Les escroqueries évoluent et ils deviennent de plus en plus articulés et les reconnaître est de plus en plus une entreprise difficile.

Le faux remboursement du paiement des frais Rai: ne tombez pas dessus

Tirant parti de la situation italienne actuelle, les criminels ont mis au point une méthode pour tromper les victimes. Par e-mail de phishing contenant comme objet “un remboursement du paiement de la redevance Rai”, les pirates vident les comptes courants des victimes. Souvent, le message ressemble à ceci: RE: remboursement RAI – A8005W.

Si vous trouvez un e-mail similaire, le jeter immédiatement et en informer les autorités compétentes. Le message contient également un lien hypertexte à travers lequel se développe la véritable arnaque. En effet, l’utilisateur sera invité à saisir ses coordonnées personnelles et bancaires pour débloquer le paiement en sa faveur. N’oubliez pas qu’aucune institution ne vous donne de l’argent ou ne rembourse des paiements qui n’ont jamais eu lieu. Faites également attention au ton de l’e-mail ou du message SMS c’est-à-dire: s’il présente des tonalités alarmistes, des erreurs grammaticales ou vous oblige simplement à insérer votre carte de crédit, vous serez sûrement confronté à une tentative de fraude. Soyez prudent.