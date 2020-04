fraudeurs fiscaux avec de nouveaux chèques sur les comptes courants

Les autorités fiscales italiennes disposent d’une série d’outils grâce auxquels il est difficile pour les fraudeurs de rester impunis. Les contribuables sont de plus en plus soumis à des contrôles sophistiqués également parce que l’évasion est un fléau assez gros qui pèse sur l’équilibre financier de notre pays. Ainsi les revenus déclarés par les Italiens sont soumis à la loupe du fisc qui analyse les revenus, les dépenses et les économies en les comparant.

Mais comment fonctionnent exactement les contrôles effectués sur les comptes courants à notre insu? Tout d’abord, les outils utilisés précisément pour les contrôles fiscaux sur les revenus sont multiples, de la déclaration de 730 à l’ISEE en plus de toutes les autocertifications requises. De plus, depuis un certain temps déjà, l’administration fiscale a recours à deux nouvelles actions de contrôle: Risparmiometro et le Superanagrafe des comptes courants. Voyons ce que c’est de plus près.

Savingsmeter et Superanagre: quels sont-ils et comment fonctionnent-ils?

Les deux outils mentionnés sont des mesures utiles pour éliminer sans équivoque les fraudeurs fiscaux. Le Savingsmeter est un calcul mathématique par lequel le bureau des impôts compare les économies déposées dans le compte courant et la déclaration de revenus du contribuable. L’algorithme produit des résultats suspects si une divergence de la 20% entre les revenus et les dépenses avec pour conséquence le déclenchement de contributions fiscales. Je soupçonne par exemple que cela se matérialise également en l’absence de retrait du compte courant: en l’absence d’autres comptes, on suppose que le contribuable vit de revenus non déclarés.

L’autre outil est le Superanagre qui n’est autre qu’une vérification effectuée en collaboration par leAgence du revenu et le Guardia di Finanza. Les données analysées sont rassemblées dans une seule base de données qui contient: les revenus et dépenses du compte courant; le stock moyen; le solde au début et à la fin de l’année du compte en cours de vérification. Le recoupement entre l’Agence du revenu et les Finances servira ensuite à mettre en évidence les écarts en déclenchant de nouvelles enquêtes. Tout cela est possible grâce au fait que pour les banques et les bureaux de poste, c’est une obligation légale de communiquerregistre fiscal (au 31 mars de chaque année) mouvements, solde et stocks des différents comptes.